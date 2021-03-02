Посол РФ: Запад хочет «оторвать» Белоруссию от России

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Запад не приемлет интеграцию России и Белоруссии, и хочет «оторвать» страны друг от друга.
В эфире телеканала «Беларусь 1» Мезенцев
Западу нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России. И примеров даже на наших глазах тому, к сожалению, огромное множество, — сообщил дипломат.
Мезенцев полагает, что Западу было бы логично пригласить страны к диалогу, дабы снизить напряжение, но в результате, напротив, на первый план выходят угрозы и упрёки. При этом дипломат подчеркнул, что навязывание модели, при которой страны бывшего СССР будут соглашаться с курсом Запада под угрозой санкций, является тупиковым вариантом.
Как пример такой модели российский посол привёл осеннее поручение Конгресса США, где госсекретарь и Агентство национальной безопасности должны были представить, какие угрозы несёт Россия для суверенитета и независимости Белоруссии. В числе прочего, предполагалось рассмотрение вопроса о санкциях против ряда должностных лиц Белоруссии и Союзного государства, независимо от их гражданства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за размещение в стране самолётов РФ. Об этом писал NEWS.ru.