Посол РФ: все западные страны признают легитимность властей ЦАР

Все западные страны признают легитимность действующих властей Центрально-Африканской Республики, и заявления Вашингтона на их позицию не влияют, отметил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов в интервью ТАСС. По его словам, партнеры продолжают сотрудничество с государством во многих сферах.

Несмотря на разницу в подходах, ни одно западное государство не подвергает сомнению легитимность действующих властей ЦАР и продолжают тесно взаимодействовать с ними по различным темам двусторонней и международной жизни, — заявил Бикантов.

Абсолютное большинство населения страны поддержало проект новой конституции, добавил дипломат. Итоги референдума также были одобрены профильным судом ЦАР, поэтому не существует каких-либо оснований утверждать, что процесс не соответствовал демократическим нормам, заключил посол.

Голосование по новой конституции состоялось в ЦАР 30 июля. Одним из главных положений документа является продление срока полномочий президента республики до семи лет. Сейчас должность главы государства можно занимать пять лет и не более двух раз. В референдуме также предлагалось проголосовать за снятие ограничений на количество сроков.