Посол объяснил, о чем говорит «бумагомарание» США в отношении России Посол Грызлов назвал новые санкции США свидетельством бессилия Запада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Борис Грызлов

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что американские санкции, направленные против него, говорят лишь о бессилии Запада, передает дипведомство. По его словам, подобным «бумагомаранием» в Вашингтоне занимаются в то время, как Россия и ее партнеры трудятся над формированием справедливого миропорядка. Он добавил, что Запад может дальше тешиться «своими списками».

Разумеется, это ровным счетом ничего не меняет. Все эти санкции давно потеряли всякий смысл. Они лишь наглядно демонстрируют бессилие Запада. Пока мы с партнерами работаем над формированием нового, справедливого миропорядка, реализуем прорывные интеграционные проекты — западные деятели занимаются таким вот бумагомаранием, — отметил Грызлов.

Посол признался, что удивился позднему включению его имени в санкционный список США. По словам дипломата, он был уверен, что числится в нем давно. Грызлов добавил, что Евросоюз в этом смысле оказался проворнее, ведь в его списке он находится с 2014 года.

Минфин США объявил о новых санкциях 23 февраля. В SDN-лист («специально назначенные лица») включили как физлиц, так и юридические лица РФ из-за событий на Украине. Совместно Минфин и Госдепартамент США ввели санкции «в отношении более чем 500 целей», кроме того, 90 компаний включены в санкционный список по линии Минторга США.