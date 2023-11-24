Посол Финляндии оповестил МИД РФ о решении закрыть погранпункты

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Финский посол Антти Хелантеря проинформировал МИД России о решении властей страны закрыть КПП на границе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Он заверил российскую сторону, что Финляндия будет обеспечивать собственную безопасность границ. Вместе с этим подчеркивается, что Хельсинки готов продолжать сотрудничество с Погранслужбой РФ на основе действующих договоров.

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря посетил Министерство иностранных дел РФ <...> 24 ноября, чтобы проинформировать о решении правительства Финляндии от 22 ноября 2023 года временно закрыть КПП «Куусамо», «Салла» и «Вартиус», — говорится в публикации.

В ночь на 24 ноября правительство Финляндии временно прекратило работу трех КПП на северо-востоке страны. Причиной названо неконтролируемое прибытие людей через пропускные пункты на границе с Россией.

Еще четыре пункта пропуска на российской границе — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» — были закрыты 18 ноября. Все КПП приостановили работу до 23 декабря. На российско-финской границе остался открытым только «Райа-Йоосеппи — Лотта».

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что говорить о введении Западом «железного занавеса» из-за закрытия Финляндией КПП на границе и планов Норвегии преждевременно. Он выразил надежду, что до этого дело не дойдет.