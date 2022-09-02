Посол Евросоюза в России покинул свой пост Посол Евросоюза в России Эдерер покинул пост с 1 сентября

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Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил, что покинул свой пост с 1 сентября. Заключительным рабочим днем дипломата на посту европейского представителя в Москве стало 31 августа. Об этом сам Эдерер рассказал в интервью телеканалу RTVI. Оно было записано в последний день лета.

Сегодня еще пока мой последний день в должности посла Евросоюза. <...> Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог, — сказал дипломат.

Эдерер родился в Германии в 1957 году. в 1988 году пришел на работу в МИД ФРГ. В 1990-1993 годах являлся сотрудником экономического отдела посольства Германии в Москве. Также работал в Федеральной разведывательной службе (БНД) Германии. На должность посла Евросоюза в России был назначен 16 мая 2017 года. Он сменил на этом посту представителя Литвы Вигаудаса Ушацкаса.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что «некоторые голоса» в ЕС выступают за пересмотр антироссийских санкций. Однако он добавил, что ограничительные меры продолжат действовать.Однако он добавил, что ограничительные меры продолжат действовать.