Посол Антонов указал на причину новых поставок оружия США Украине Антонов: за готовностью РФ к переговорам последовала поставка оружия США Украине

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Анатолий Антонов

Как только российские власти однозначно заявили о своей готовности к мирным переговорам по Украине, администрация США объявила о поставках Киеву вооружений на $275 млн, обратил внимание посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он считает, что сигналы американских властей совершенно понятны. По словам дипломата, им не нужен мир в Европе и они сделают все, чтобы затянуть конфликт, не считаясь с человеческими жертвами обеих сторон.

Показательно: США объявляют о поставках марионеткам смертоносной продукции здешнего ВПК именно в тот день, когда руководство России четко и однозначно подтвердило готовность к переговорам, — подчеркнул Антонов.

По его мнению, Вашингтон намекает, что может разрешить Украине наносить удары поставляемым оружием вглубь территории России. Кроме того, власти США через прессу сообщают о завершении подготовки украинских пилотов для истребителей F-16.

Анатолий Антонов указал на то, что Вашингтон не задумывается о будущем отношений с Россией и разрушает их. Он призвал американскую сторону принять ситуацию «на земле» и отказаться от иллюзорных планов нанести Москве стратегическое поражение.

Вашингтон выделил Киеву очередную партию оружия на $275 млн, заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, в новый пакет войдут снаряды для систем HIMARS, артиллерии и противотанковые средства.