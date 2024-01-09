Последствия «голой» вечеринки: виновников «вырезали», но лучше не стало

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров, Лолита Милявская

Накануне показа новогодних «голубых огоньков» состоялась печально известная «голая» вечеринка Ивлеевой в клубе «Мутабор». Обескураженный зритель сначала наблюдал обнаженных звезд буквально «из каждого утюга», а потом — их массовые извинения. Которые, впрочем, не помогли — продюсерам пришлось спешно вырезать проштрафившихся артистов из новогодних эфиров и даже афиш.

И что в итоге?

Если коротко, мало что изменилось.

На Первом канале решили вспомнить хиты 2010–2020-х, но об этом неподготовленный зритель вряд ли был бы в силах догадаться. Те же блестки, «мексиканские тушканы» и «шанхайские барсы», что и обычно. Картинка на экране отличалась от аналогичных за предыдущие годы только, кажется, отсутствием Киркорова с Лолитой.

Певец SHAMAN и Юлия Пересильд, спевшая песню Анны Герман, пожалуй, единственные, кто выбивался из привычного видеоряда. Дальше, как говорится, все как в тумане. Басков, Лепс, какие-то женщины в перьях, одетые почти так же, как гости «Мутабора». Лев Лещенко, воскрешающий в памяти фразу «комсомол отметил 90-летие».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлия Пересильд

Словом, все то, что мы привыкли видеть по центральным каналам в новогодние праздники. Что хочется отметить? Самыми яркими, осмысленными и запоминающимися выглядят, как отметило большинство зрителей в соцсетях, каверы на советские песни. И даже Полина Гагарина с «Кукушкой» Цоя смотрелась выигрышно на фоне многих.

О чем это говорит?

В первую очередь, о странной ситуации. Раздевшихся в «Мутаборе» артистов всей страной дружно осудили, многих покарали, но не заметили очевидного: за минувшие десятилетия наша эстрада не изобрела ничего, сопоставимого с советским периодом.

Последнее яркое телевизионное событие в новогодние праздники — «Старые песни о главном», которые вся страна пела хором. И которые либеральный зритель страшно критиковал за идеализацию советской действительности.

Но что было сделано после? Какой запоминающийся и качественный продукт породило российское ТВ в последние годы? Думаю, навскидку ни один зритель не только не назовет, но и с трудом отличит один канал от другого.

Гонители звезд, принявших участие в «голой» вечеринке, в качестве основного аргумента приводили СВО — мол, пока наши парни на передовой, звезды творят такое безобразие.

Но у меня, среднестатистического зрителя, вопрос: а парням на передовой точно стало легче от репрессий в отношении Киркорова? Не в защиту Киркорова я это пишу, а просто чтобы понять. Если борцы за мораль и этику столь глубоко оскорблены чьими-то обнаженными телами на закрытой вечеринке, почему их не оскорбляет тотальная безликость и вторичность нашего ТВ?

Что, кроме нескольких заезженных хитов Расторгуева, могут хотя бы в теории слушать на передовой? Лорак с Орбакайте? Юрия Антонова? Диму Билана?

Очень сильно сомневаюсь. И, боюсь, наши бойцы нашли бы гораздо более крепкие выражения, чтобы описать новогоднее действо.

Так имела ли смысл охота на ведьм? Какие плоды она принесла? Или мы в очередной раз наблюдали лишь всплеск популистских выступлений?

Словом, лучше не стало. Нравственностью и духовностью от экрана не повеяло, как, впрочем, и талантом.

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