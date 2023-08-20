Дрон врезался в крышу вокзала в Курске: фото последствий атаки ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Последствия атаки украинского беспилотника на здание железнодорожного вокзала в Курске

В ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате атаки на вокзале произошел пожар. Пять человек получили незначительные ранения от осколков стекол. Двое пострадавших от медицинской помощи отказались, а еще трех после осмотра в больнице отпустили домой.

По предварительной информации, БПЛА врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на ней возник пожар. Как уточнил Старовойт, спасатели потушили пожар в 3:46. В результате удара были повреждены крыша и фасад здания, а также железнодорожная платформа, в настоящий момент она закрыта до устранения последствий удара. Кроме этого, от взрывной волны повреждения получили зал ожидания и пешеходный тоннель на территории вокзала.

Курский губернатор уточнил, что в момент прилета на территории вокзала находились около 50 человек, все они были эвакуированы. Двое пострадавших при ударе украинского беспилотника по вокзалу отказались от медицинской помощи, еще троих досмотрели врачи, после чего их отпустили по домам.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в Курске в районе вокзала прозвучал мощный взрыв.

Экстренные службы Курска и Курской области продолжают устранять последствия атаки украинского беспилотника. В настоящий момент проход на территорию вокзала ограничен, вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта, посадка ведется со второй и третьей платформ. Для помощи пассажирам на вокзале работают волонтеры.

Фото последствий ночной атаки БПЛА — в галерее NEWS.ru.