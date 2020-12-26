Последняя короткая рабочая неделя года началась в России

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Продолжительность рабочей недели в разных регионах страны будет зависеть от того, решили ли местные власти объявить выходным днём 31 декабря.

Так как в отдельных субъектах 31 декабря будет рабочим днём, продолжительность рабочего дня там будет сокращена на один час.

Трудящиеся вправе взять выходной в последний день года, например, за свой счёт, а также попросить отгул за отработанные ранее сверхурочно часы или отдыхать этот день в счёт отпуска.

В 2021 году 31 декабря, согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, будет нерабочим.

Президент России Владимир Путин 23 декабря заявил, что поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днём по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения. К настоящему времени во многих российских регионах уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и других субъектах.

Как писал NEWS.ru, Минпросвещения РФ собирается сделать нерабочими днями 30 и 31 декабря для педагогических вузов, которые находятся в ведении министерства. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.