Последний день Рязани: как началось кровавое завоевание Руси

Фото: Андрей Николаевич Миронов/CC BY-SA 4.0

«Оборона Рязани». С картины Е. И. Дешалыта

16 декабря 1237 года несметные полчища хана Батыя подошли к Рязани. Это был первый город Руси, который столкнулся со смертельной угрозой монгольского нашествия. Рязань продержалась совсем недолго и пала на пятый день осады. Вскоре один за другим падут, будут разорены и сожжены почти все русские города. Эпоха расцвета Древней Руси на этом закончится и начнется продолжавшееся 300 лет ордынское иго. Наш рассказ — о первых днях этой кровавой трагедии русской истории.

Империя Чингисхана

В начале XIII века на Востоке, в землях современной Монголии и Северного Китая, образовалась могущественная империя. Она родилась в 1206 году из объединения монгольских племен под властью одного хана — Темуджина из рода Борджигинов, получившего имя-титул Чингисхан. Держава Чингисхана была государством, созданным войной и существующим только ради войны.

Фото: Olaf Schubert/imageBROKER.com/Global Look Press Фреска с Чингисханом, Тэмуджином, великим ханом Монгольской империи и его двором

Кочевые племена, даже уступая в численности своим оседлым соседям, могли выставить большое войско, ведь у них воином считался каждый взрослый мужчина. К тому же вся армия Чингисхана была конной. В условиях средневековой тактики это давало гигантское преимущество и в наступательной мощи, и, конечно же, в скорости передвижения.

Чингисхан провел реформы, которые превратили монгольское общество в слаженный военный механизм. Кочевья были разделены между знатью — нойонами, простые монголы подверглись закрепощению, они подчинялись нойонам, входили в состав их войска и не могли покинуть его. В мирное время такие крепостные кочевали по земле нойона, растили его стада лошадей и овец. Каждый нойон в зависимости от знатности и богатства выставлял в армию хана отряд бойцов от сотни до нескольких тысяч воинов.

В армии была введена жесточайшая дисциплина — за невыполнение приказа или бегство в бою наказанием была смерть. Боеспособность монгольской армии, ее возможность быстро мобилизоваться и еще быстрее перемещаться во время походов сделали монгольскую державу сильнейшей на Востоке.

Это позволило Чингисхану в 1211 году начать завоевание Китая. Хотя государство Цзинь было куда многочисленнее, сильнее и богаче монголов, армия кочевников одерживала победу за победой. Китайцы воевали очень плохо, сдаваясь в плен целыми армиями.

Фото: National Palace Museum/Public domain/Wikimedia Commons Чингисхан

Затем подошла очередь западных соседей. В 1219 году Чингисхан вторгся в государство Хорезмшахов — огромную исламскую империю, охватывающую современные Среднюю Азию, Иран, Закавказье и Афганистан. Завоеватели действовали с невообразимой жестокостью. Пленных не брали, после штурма вырезали население городов без остатка. Прошло несколько лет, и Хорезмская империя пала под копыта монгольских коней.

Закончив свой последний поход, Чингисхан вернулся в монгольские степи, где умер в августе 1227 года. В этом момент монгольское государство уже контролировало земли от Тихого океана до Каспийского моря. Но Чингисхан считал, что перед его наследниками стоит великая миссия, ниспосланная монгольским богом неба Тенгри: завоевать весь мир, вплоть до «Последнего моря», чтобы под единым небом существовала единая империя. Чингисхан завещал своим сыновьям продолжить начатое им дело. А для этого следовало идти еще дальше на запад.

Первый набег на Русь

Еще в 1220 году Чингисхан отправил в Европу разведывательный отряд численностью около 20 тысяч под командованием двух лучших своих полководцев: Субедея и Джебе. Они перешли через Кавказский хребет, разгромили кочевавших в приволжских степях аланов и половцев, а затем столкнулись с войском русских князей на реке Калка.

Там объединенные дружины южнорусских княжеств потерпели тяжелейшее поражение, погибло 12 князей, стоявших во главе русских сил. Причиной тому стала полнейшая неготовность русских дружин, ориентированных на мощный удар тяжелобронированных всадников, к мобильной войне, используемой монголами.

Фото: Николай Андреевич Кошелев/Public domain/Wikimedia Commons Татары, пирующие после битвы на Калке. Рисунок Н. А. Кошелева из статьи «Калка»

Одержав победу, монголы ушли. Летописи отметили, что тогда на Русь пришли неизвестные народы с края света, побили русское войско и ушли столь же неожиданно, как и появились. Современники, шокированные поражением на Калке, не придали этому никакого значения. Проигранное сражение оказалось лишь неприятным эпизодом истории. Никаких выводов о грядущей монгольской угрозе сделано не было.

Меж тем следующий великий хан монголов Угедей, подчинив своей власти всех недовольных и уничтожив врагов, продолжил завоевания Чингисхана. До 1235 года продолжались бои в Китае и Закавказье.

Когда все выступления против власти монголов и нового хана были подавлены, наступило время похода к «Последнему морю». Войско, отправлявшееся на запад, возглавил хан Батый, внук Чингисхана, уже прославившийся как сильный лидер и хороший полководец. Вместе с ним на войну пошли почти полтора десятка царевичей-чингизидов, каждый вел с собой целую армию.

Хотя средневековые хроники донесли до нас сообщения о том, что войско Батыя насчитывало до 600 тысяч всадников, современные ученые, основываясь на возможностях снабжения войска в походе, существовавших в те времена, полагают, что монгольская армия вряд ли превышала 50 тысяч. Но и эта цифра была просто невероятной для феодальной Европы, где армию в несколько тысяч рыцарей могли позволить себе лишь правители величайших государств: Священной Римской империи, Королевства Франция или Великого княжества Владимирского.

Фото: Andrei Petrovich Ryabushkin/Public domain/Wikimedia Commons Русская конница. Рисунок 1895 года

Конечно, объединенная Русь могла бы выставить армию примерно в полтора-два раза большую по численности. Но, хотя Русь была велика и богата, вот уже более столетия она оставалась разделена на множество удельных княжеств, дробление которых не прекращалось.

Существовали «младшие» князья, чьи владения ограничивались деревней с близлежащей округой, а в дружине состояли хорошо если десять воинов. Русские князья, поглощенные жаждой власти и честолюбием, не желали даже слушать об объединении, хотя книжники Древней Руси давно цитировали слова Евангелия: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».

Поход хана Батыя

Поход на Русь начался с того, что в 1235 году войско Батыя захватило Булгарское ханство на Волге. Булгары — тюркский полукочевой народ — пополнили монгольскую армию, а Волжская Булгария стала тыловой базой для следующих походов. Старый полководец Субедей, шедший в поход с Батыем, рекомендовал зиму как лучшее время для военных операций на Руси.

В Монголии зима сурова, и монголы привычны к холодам, они имели достаточно теплых одежд из меха. Монгольские кони тоже не боялись крепких морозов и когда снег был не слишком глубоким, умели находить под ним старую траву. Зато зимой многочисленные реки и озёра Северной Руси были покрыты льдом, превращаясь в идеально ровные дороги для армии захватчиков. Поэтому войско отправилось в поход поздней осенью.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Повесть о разорении Рязани Батыем. Миниатюра. Лицевой свод XVI в. Древний летописец

Первым русским княжеством на пути Батыя стала Рязань. Монголы отправили к князю Юрию Ингваревичу Рязанскому послов. Их требования были таковы: князь приносит вассальную присягу Батыю и признает свои владения частью монгольской державы, а также участвует со своей дружиной в походе Батыя и платит десятую долю от всех доходов княжества. Условия были унизительными.

До этого Русь 200 лет неизменно побеждала степные народы, и столь низко пасть перед кочевниками рязанский князь никак не мог. Он отправил письмо с просьбой о помощи во Владимир и Чернигов, а также соседние маленькие княжества Пронск и Муром. Монгольским же послам дал гордый ответ:

Когда нас не будет — все ваше будет.

Пытаясь выиграть время до подхода союзников, князь Юрий отправил к Батыю собственное посольство. Чтобы подчеркнуть важность этой миссии, ее возглавил сын князя Федор, вместе с которым ехало множество знатных рязанцев.

Задача послов была одна — демонстрировать одновременно неуступчивость и готовность к компромиссу, торговаться за каждую мелочь и любой ценой тянуть время. Но Батый разгадал замысел рязанского князя. Он понял, что тот не собирается подчиняться монголам, а лишь дожидается подхода войск других князей.

Битва на реке Воронеж

Чтобы спровоцировать князя Юрия, Батый приказал казнить княжича Федора. Большая часть рязанского посольства была перебита. Немногие уцелевшие принесли печальную весть в Рязань. После убийства сына и наследника князь Юрий Ингваревич не смог ждать владимирскую и черниговскую рать и решил атаковать Батыя с тем, что было в наличии: дружиной Рязанского княжества и подошедшими на помощь небольшими отрядами удельных князей Пронского и Муромского.

Превосходство противника было подавляющим — примерно десять монголов на одного русского, но Юрий Ингваревич жаждал мести. Русские дружины выступили к реке Воронеж, где лагерем стояли монгольские тумены.

В конце ноября 1237 года два воинства сошлись в жестокой битве. Вот как описывает сражение древнерусская «Повесть о разорении Рязани Батыем»:

И была сеча жестока и ужасна, и многие воины сильных Батыевых полков пали. И увидел царь Батый, что воинство рязанское беззаветно и мужественно сражается, и испугался. Да против гнева Божия кто устоит? А у Батыя войск великое множество: один рязанец бьется с тысячей, а два — со тьмою. Увидел князь рязанский гибель в бою брата своего Давыда и воскликнул: «О братия моя милая! Князь Давыд, брат наш, раньше нас чашу смертную испил, а мы ли этой чаши не пьем?!» Поменяли коней и начали биться усердно, со многими сильными полками Батыевыми воюя, храбро и мужественно сражаясь, так что все войска татарские подивились твердости и мужеству рязанского воинства. И едва одолели их сильные полки татарские.

Князь Юрий уцелел. Он бежал в Рязань, чтобы успеть подготовить город к осаде и увидеть его гибель.

Падение Рязани

Одержав победу, монгольское войско пошло вдоль реки Пронь, сжигая по пути русские села. Все городки, стоявшие на реке, были взяты и уничтожены — ведь их было некому оборонять. 16 декабря 1237 года оно стояло у стен Рязани.

Старая Рязань считалась крупным и богатым городом, одним из самых больших на Руси. Больше были разве что Владимир, Киев, Новгород и Чернигов. В Рязани жило множество искусных ремесленников, стояли каменные здания. Рязанскую крепость по праву можно назвать одной из лучших в Древней Руси. Причиной тому было пограничное положение Рязанского княжества, которое первым встречало все набеги кочевников. Жизнь на пограничье сделала рязанцев воинственными, храбрыми людьми.

Фото: Mikhey77777/CC BY-SA 4/Wikimedia Commons Городище Старая Рязань. Вид со стороны Оки

Осадив город, татары опробовали на нем новую методику взятия крепостей, примененную еще в Китае и Хорезме. Они разделили орду на отряды, которые, меняясь, непрерывно шли приступом на городские стены. Рязань обороняли совсем незначительные силы — большая часть княжеской дружины и городской полк полегли в недавней битве.

Удерживать город, постоянно находящийся под атакой, получилось совсем недолго. На пятый день обессилившие защитники, среди которые почти все были ранены, не выдержали натиска. После штурма, состоявшегося в ночь с 20 на 21 декабря, стены городской крепости оказались в руках воинов Батыя. Монголы ворвались в Рязань.

Горожане дали последний бой на улицах пылающего города. Он загорелся еще во время штурма, когда враги обстреливали его горящими снарядами из осадных орудий. Силы были слишком неравными, последние защитники медленно отступали к каменным храмам, в которых прятались женщины и дети. Но и прочные стены церквей не спасли рязанцев. Монголы разбили храмовые ворота и перебили всех, кто не успел бежать из обреченного города. Князь Юрий Рязанский пал вместе с последними защитниками своего города.

Русский историк Дмитрий Иловайский описывал последний день Рязани так:

Граждане, ободряемые великим князем, в продолжение пяти дней отражали нападения. Они стояли на стенах, не переменяясь и не выпуская из рук оружия; наконец стали изнемогать, между тем как неприятель постоянно действовал свежими силами. На шестой день татары сделали общий приступ, бросали огонь на кровли, громили стены бревнами и, наконец, вломились в город. Последовало обычное избиение жителей. В числе убитых находился Юрий Игоревич. Великая княгиня со своими родственницами и многими боярынями напрасно искала спасения в соборной Борисоглебской церкви. Все, что не могло быть разграблено, сделалось жертвою пламени.

Полк боярина Коловрата

После взятия и уничтожения Рязани армия Батыя двинулась на север. Она шла к столице Руси — городу Владимиру. Владимирское войско не дошло до Рязани и не успело помочь. Это позволило монголам разгромить его в отдельном бою у города Коломны. Так Батый успешно бил дружины русских князей по отдельности, не давая им объединиться. Владимирское великое княжество лишилось части своей армии и оказалось ослаблено перед угрозой монгольского нашествия.

Летописи говорят, что как только монголы ушли от сгоревшей Рязани, к городу подошел небольшой военный отряд боярина Евпатия Коловрата. Ранее князь Юрий Рязанский отправил его послом в Чернигов. Там, не дождавшись помощи, Евпатий бросился в родной город, едва пришли вести, что монгольская орда появилась близ рязанских стен.

Евпатий и его дружинники гнали коней изо всех сил, но не успели. На рязанском пепелище боярин собрал всех уцелевших горожан (их набралось чуть больше тысячи), кто был способен держать оружие, и бросился в погоню за Батыем, желая уже не победить, а лишь отмстить за гибель города и его обитателей.

Фото: Max presnyakov/CC BY-SA 3.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Wikimedia Commons Евпатий Коловрат

Отягощенная добычей орда немного замедлила свой ход, отчего спустя несколько дней отряд Коловрата настиг монголов на полпути между Рязанью и Коломной. Прямо на марше началось жестокое сражение. Весь рязанский отряд понимал, что выжить не удастся никому. Воины отчаянно сражались, движимые единственной целью — забрать с собой в могилу как можно больше захватчиков.

Осознание того, что этот бой — последний, придавало сил, рязанцы нанесли армии Батыя невообразимый для столь маленького войска урон. Летописец писал:

И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сек ими. Почудилось татарам, будто мертвые восстали.

Когда наконец боярин Коловрат пал под ударами монгольских клинков, Батый, пораженный храбростью русских воинов, приказал остановить побоище. Он отдал тело Евпатия немногочисленным уцелевшим воинам и приказал отпустить их с миром, чтобы достойно похоронить последнего защитника Рязанской земли.

Города были разрушены, но деревни уцелели. Народ, скрывшийся в лесах и избежавший истребления татарами, вскоре собрался на свои пепелища, и возобновилась жизнь в разоренных поселениях, — писал археолог Александр Монгайт, раскопавший памятники Старой Рязани.

Фото: Тимохин Владимир/CC BY-SA 4.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>/Wikimedia Commons

Уничтожение Рязани было беспримерно жестоким даже для кровавого нашествия Батыя. Хотя монголы взяли штурмом и разорили множество городов, все они затем были восстановлены. Кроме Рязани. Этот город потерял почти всех жителей и просто перестал существовать. Новая столица княжества заселялась заново. Ныне о Старой Рязани напоминает лишь древнее городище, лежащее у впадения реки Серебрянки в Оку.

Столицу княжества перенесли в город Переяславль-Рязанский. Но он никогда уже не достиг того значения и славы, которая была в Древней Руси у Старой Рязани и Рязанского княжества.