Последний бой генерала Завадского: как российский командир погиб в зоне СВО

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Владимир Завадский

В ходе украинского конфликта убит заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский, об этом объявил воронежский губернатор Александр Гусев. Завадский стал седьмым генералом российской армии, павшим на линии боевого соприкосновения. Что известно о деталях трагедии и в чем заключается угроза для высших чинов ВС РФ, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, — в материале NEWS.ru.

Где прошли похороны генерала Завадского

В понедельник были опубликованы кадры прощания с погибшим в зоне СВО генерал-майором Владимиром Завадским. Церемония прошла с воинскими почестями. Судя по кадрам, которые представил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», генерал был похоронен на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах. Минобороны России информацию о гибели Завадского не комментировало.

Ранее некролог по этому поводу обнародовал глава Воронежской области Александр Гусев. Он стал первым официальным лицом, подтвердившим факт гибели Завадского.

«Тяжелая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский. Убежден, что имя Владимира Завадского, мужественного офицера, настоящего генерала и достойного человека навсегда останется в летописи славы Отчизны. Скорблю душой и сердцем. Передаю глубокие соболезнования родным, близким, сослуживцам Владимира Васильевича», — написал Гусев.

Каковы версии гибели Завадского

У 45-летнего генерала остались жена и двое сыновей. Один из них намерен пойти по стопам отца.

Первой о гибели Завадского еще на прошлой неделе сообщила в соцсетях межрегиональная общественная организация «Кремль». Согласно ее данным, трагедия произошла днем 28 ноября.

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автомобиль с Завадским, предположительно, подорвался на мине в зоне боевых действий. Точное место не называется: по одним данным, например по версии информагентства «Новороссия» (принадлежит «Царьград Медиа»), трагедия произошла в районе Изюма (Харьковская область), по другим — в окрестностях села Крынки (Херсонская область).

Чем был известен генерал Завадский

«Владимир Васильевич с юных лет выбрал призвание защитника Отечества и был верен ему до конца. Везде, куда направляла его Родина, показывал пример верности долгу, свидетельством тому являются многочисленные награды. До августа 2021 года он командовал 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизией, с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения», — отметил Александр Гусев.

Владимир Завадский с детства стремился стать профессиональным военным: окончил Ульяновское гвардейское суворовское училище. Затем поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, чьи воспитанники исторически носят почетное определение «кремлевские курсанты».

После выпуска из училища в 2000 году Завадский прошел все ступени армейской карьеры от самых низов: командовал взводом, ротой, батальоном. Затем продолжил образование и в 2010 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил России.

Дальнейшая карьера Завадского развивалась последовательно: замкомандира учебного танкового полка, замначальника учебного центра, начальник штаба мотострелковой бригады, командир мотострелковой бригады и затем командир дивизии.

В 2018–2021 годах Завадский командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией Центрального военного округа — элитной частью, дислоцированной в ближнем Подмосковье. Затем стал заместителем командующего 14-м армейским корпусом береговых войск Северного флота. Этот корпус предназначен для действий в арктических широтах, в частности, он получает соответствующую подготовку, снаряжение и вооружение.

Фото: МО РФ Владимир Завадский

Боевой опыт Владимира Завадского

Завадский прошел через все вооруженные конфликты современной России. Будучи командиром взвода, роты и батальона, в 90-е годы принимал участие в боях в Таджикистане и на Кавказе — в Чечне и Южной Осетии. Судя по открытым данным, Завадский с прошлого года участвовал в украинском конфликте. В сентябре 2022 года в должности командира 2-й гвардейской мотострелковой дивизии получил ранение под Изюмом. За боевые заслуги награжден орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и различными медалями Министерства обороны.

Сослуживцы Завадского высоко отмечали его тактические и стратегические навыки, а также заботу о семьях подчиненных офицеров.

Насколько опасно быть генералом в зоне СВО

В условиях современных боев командный состав порой подвергается высокой опасности, говорит сопредседатель Союза офицеров России Владимир Садков. «Обстоятельства его гибели пока комментировать не могу, есть несколько версий», — сказал NEWS.ru Садков.

Первая связана с тем, что с помощью космической и технической разведки спецслужбы США и Евросоюза ищут места дислокации российских командных пунктов (КП), а затем передают противнику, пояснил собеседник.

«Отслеживаются КП уровня бригады и выше. На батальонные КП таких сил и средств у противника не хватает, однако бригадные, дивизионные и прочие командные пункты противник старается вычислить. И при обнаружении наносятся соответствующие удары», — сказал Садков.

ВСУ стараются зафиксировать и перемещение командного состава российских войск, добавил он. «Известны примеры, когда наносились удары по штабным колоннам», — сказал эксперт.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Командный пункт

В каких случаях генералу нужно появляться на передовой

Второй вариант, при котором представители высшего командования подвергаются опасности, это поездки на передовую, сказал Садков. «Пребывание высшего командного состава, то есть от полковника и выше, на передовой иногда бывает необходимо. Командир не может постоянно находиться в командном пункте, пусть даже это бункер, оборудованный современной техникой. Чтобы прояснить ситуацию и обстановку, в особенности когда готовится или проводится наступательная операция, командиру необходима рекогносцировка местности. Бывает, необходимо лично контролировать оборонительные или наступательные мероприятия. На передовой командир, естественно, тоже рискует попасть под вражеские удары», — пояснил Садков.

Также, по его словам, значительную опасность представляют мины, на которые можно наткнуться. Садков отметил высокую плотность минирования в зоне СВО.

Кто еще из генералов погиб в зоне СВО

После 24 февраля 2022 года сообщалось о гибели семи генералов ВС РФ. Первым стал заместитель командующего 41-й общевойсковой армией генерал-майор Андрей Суховецкий, погибший при выполнении боевого задания спустя несколько дней после начала СВО. В марте 2022 года не стало замкомандующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова, а еще спустя почти два месяца — генерал-майора в отставке Канамата Боташева, чей самолет был сбит в небе над городом Попасная в ЛНР.

В июне того же года стало известно о гибели генерал-майора Романа Кутузова. Утверждалось, что он был убит при выполнении боевой задачи в районе луганского поселка Николаевка.

Следующим высокопоставленным военным, погибшим в зоне СВО, в июне этого года стал генерал-майор Сергей Горячев, возглавлявший штаб 35-й общевойсковой армии РФ. А в июле погиб генерал-лейтенант Олег Цоков в результате украинского ракетного удара по запорожскому городу Бердянск.

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