Последние новости военкоров с фронтов СВО 19 декабря: куда идут ВС РФ «Два майора»: бои у Клещеевки привели к частичному охвату территории села с севера

Фото: URA.RU/TASS

Военнослужащие ВС РФ

Российская армия при поддержке артиллерии вела наступательные действия на Запорожском направлении, передает WarGonzo. Что происходит сейчас на Артемовском и Херсонском направлениях, какая сегодня ситуация у Крынок, Крыма, Бахмута, Клещеевки, берегов Днепра, о чем пишут военкоры 19 декабря?

Ситуация на Запорожском направлении: Работино, Вербовое, Новопрокоповка 19 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении российские войска при поддержке артиллерии вели наступательные действия к западу от села Работино. Также они контратаковали со стороны Вербового. Кроме того, пытались продвинуться в районе Новофёдоровки. Под ударами позиции ВСУ в Малой Токмачке, Чаровном, Гуляйполе и Малиновке. ВС РФ — в Копанях, Ильченкове, Новопрокоповке, Вербовом, Новофёдоровке и Новопокровке», — пишет WarGonzo.

«Два майора» отметили, что на Запорожском фронте ВСУ вчера попытались штурмовать позиции ВС РФ западнее Работино, но были встречены артиллерийским и стрелковым огнем.

«У Вербового ВС России атаковали вражеские опорные пункты после артиллерийской подготовки и авиаудара. Не прекращаются взаимные артиллерийские удары, враг применяет кассетные боеприпасы», — сообщил источник.

Readovka рассказала, что на Ореховском участке не прекращаются бои в районе Работино, бойцы ВС РФ постепенно возвращают ранее утраченные позиции, на Времевском выступе — позиционные столкновения.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Артемовском направлении: Бахмут, Клещеевка, Андреевка, Часов Яр 19 декабря 2023 года

«Западнее Артемовска (Бахмута) ВС России ведут наступление в сторону Ивановского. Вражеские аналитики сообщают о необходимости ВСУ вводить в бой резервы. Бои у Клещеевки привели к полуохвату территории села с севера, наши войска продвигаются по высотам севернее. У Богдановки идут бои у восточной и северной окраин населенного пункта, подразделения ВДВ закрепились на одной из них», — пишут «Два майора».

Фото: МО РФ

WarGonzo передает, что на Бахмутском направлении ВС РФ вели атакующие действия на высотах северо-западнее Клещеевки.

«ВСУ удерживают позиции. Российские войска сумели немного продвинуться в районе Хромового и у Богдановки», — сообщил источник.

«Рыбарь» отметил, что у Соледара и Бахмута ВС РФ ведут активное наступление по всей линии фронта.

«На северном фланге российские военнослужащие пытаются продвинуться к Красному, а также установить контроль над трассой на Часов Яр. Тем временем к югу от Бахмута подразделения ВС РФ проводят атаки на рубеже Клещеевка — Андреевка», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Херсонском направлении: Крынки, левый и правый берег Днепра, Херсон 19 декабря 2023 года

«На Херсонском направлении противник применяет дроны-бомбардировщики типа „Баба-яга“, уничтожена наша тяжелая огнеметная система, экипаж пал смертью храбрых. Личный состав противника находится под постоянными ударами наших ФАБ и артиллерии, сообщали о сокращении зоны контроля ВСУ в Крынках. Бесперспективность дальнейшей операции и бездарная растрата живой силы врага на нашем берегу Днепра открыто обсуждается в западной прессе», — передают «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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