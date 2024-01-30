Последние новости в России и мире сегодня, 30 января, события СВО и шоубиза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Ситуация с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, будущие и нынешние атаки на Крым, мнение Никиты Михалкова про возвращение Аллы Пугачевой и Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) в Россию, скандал с группой «Би-2» в Таиланде. Какие последние новости и события сегодня обсуждают СМИ, военкоры и Telegram-каналы? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что нужно знать про слухи об отставке Залужного? Мнение Александра Коца

«Владимира Зеленского загнали в цугцванг с увольнением Залужного. Уже даже неважно, собирался он его отстранять или нет. Важен информационный фон. А он не в пользу комика. Слишком многие вступились за главкома ВСУ — от журналистов до бывших президентов. Собственно, люди Петра Порошенко и начали разгонять зраду про увольнение. И теперь, что бы Зеленский ни сделал, для его политического реноме будет только хуже. Останется Залужный — Зеленский прогнулся под Порошенко и сотоварищей. Испугался общественного мнения и своих политических противников. И это в год, когда должны состояться выборы, которые „украинский Наполеон“ проводить не хочет», — написал военкор в авторском Telegram-канале.

По словам Коца, если уйдет Залужный, то на Украине это будет означать, что Зеленский наплевал на мнение простых людей.

«А главком ВСУ, несмотря на провалы на фронте, остается популярной фигурой. В том числе и благодаря „искренним“ интервью, которые он успел раздать, пока генералу не перекрутили кран. Социология сегодня на его стороне. А значит, увольнение будет выглядеть как попытка отделаться от политического конкурента. Но все это работает только на внутреннюю аудиторию. У которой в собственном информационном вакууме может оставаться иллюзия незалежности государства и самостийности власти. Как бы ни раскорячили сегодня Зеленского историей с увольнением Залужного, такие кадровые решения в любом случае принимает не он, его „партнеры“. Эстафетную палочку внешнего управляющего, похоже, приняли в Лондоне, который и прощупывает почву под возможными политическими переменами в Киеве. И то, как он это делает, не сулит Зеленскому ничего хорошего», — добавил военкор.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

ВСУ впервые за несколько недель атаковали Крым. Что будет дальше? Мнение «Рыбаря»

«Этой ночью ВСУ впервые за несколько недель попытались атаковать полуостров Крым беспилотниками. Всего над разными частями Крыма 31-й дивизией ПВО были сбиты и посажены 11 дронов. Основная масса БЛА (девять единиц) была уничтожена в районе Лебяжьих островов. По дронам отработали над Портовым, Раздольным, Ботаническим. Отдельные обломки упали неподалеку от населенных пунктов, но без повреждений инфраструктуры. При этом один из беспилотников взорвался прямо в воздухе, вероятно, под воздействием РЭБ. Судя по маршруту, украинские формирования целились по позициям 31-й дивизии. Еще один дрон был подавлен средствами РЭБ на подлете к мысу Тарханкут, из-за чего он упал в воду. А 11-й беспилотник был сбит на подлете к аэродрому Бельбек», — пишут авторы Telegram-канала.

По словам «Рыбаря», если оценить и географию налета, и количество, то прослеживается желание ВСУ не ударить и нанести максимальный урон, а «прощупать» оборону полуострова.

«Вчера по Крыму вводилась ракетная опасность, которая в итоге не подтвердилась. Как правило, такое происходит при пуске обманок для вскрытия средств ПВО. При таких раскладах в ближайшие дни возможны новые попытки ударов по Крыму. Тем более новая партия крылатых ракет SCALP была доставлена на Украину», — добавил источник.

Фото: МО Украины

Что ждет Слепакова, Пугачеву и других уехавших артистов в России? Мнение Никиты Михалкова

«Мне, кстати, очень жалко, что уехал Слепаков. Он талантливый человек. Не могу сказать, что я со Слепаковым дружил, но относился с симпатией. Мне жалко. Он может себя реализовать там? Нет. Но вот, допустим, если приезжает Слепаков и говорит: „Я такой идиот! Я не могу там жить. Мне не о чем там говорить, мне не с кем там говорить. Вся моя история, все мое здесь. Я был неправ“. Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно — нет», — отметил режиссер, рассуждая о судьбе уехавших из РФ артистов.

Михалков также обратил внимание, что Алла Пугачева уже никогда не сможет занять то место, которое она занимала до начала СВО. При этом он отметил, что она вполне может обойтись и без него, если будет «продолжать жить в „стране Рублевка“».

«То же место, которое она занимала, она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в „стране Рублевка“, <...> то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока. Они без всего этого и обходились», — заявил Михалков.

Режиссер также высказался о работе с артистами, вернувшимися из-за границы и ранее выступавшими с критикой в адрес СВО. По его словам, он готов работать с актерами, если увидит, что они полностью переосмыслили ситуацию. В качестве примера он привел актрису Ирину Горбачеву, которая изначально выступала против действий Москвы, однако затем сменила свою позицию.

«Я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. <...> Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю. Я готов с ней работать», — добавил Михалков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Михалков

Музыканты «Би-2» задержаны в Таиланде и ждут депортацию в Израиль. В чем они неправы? Мнение «Старше Эдды»

«Двадцать с лишним лет назад добрые русские люди Алексей Балабанов и Сергей Бодров заприметили одну неизвестную израильскую группу под названием „Би-2“, что слонялась по Москве и искала, где можно попеть не за похлебку и фалафель, а за более-менее хорошие деньги. Добрые русские люди сделали эту группу знаменитой, включив их песни в фильм „Брат-2“. Да-да, тот самый фильм, где Татарин, застрелив канадского украинца, произнес: „Вы мне еще за Севастополь ответите!“ Музыкантам очень нужны были деньги, а на Севастополь и канадских бандеровцев им было наплевать. Прошло двадцать с лишним лет, израильские граждане „Би-2“ горячо поддерживают украинцев, льют грязь на Россию и русский народ, ту самую страну и тот самый народ, который сделал уличных музыкантов знаменитыми. И теперь они сидят в таиландском центре для нелегальных мигрантов, наблюдают за шипящими тараканами и ждут, когда же израильский посол добьется их депортации в Израиль, а добрые русские люди смотрят на это жалкое ничтожество и не понимают, зачем же „Би-2“ плюнули в тот колодец, из которого пили», — написал автор Telegram-канала.

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