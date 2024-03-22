Последние новости СВО, России и Украины: что пишет Юрий Подоляка 22 марта

Фото: МО Украины

В ночь на 22 марта на Украине прозвучали мощные взрывы. В результате массированной атаки в Харькове и ряде другие городов были повреждены объекты критически важной инфраструктуры. ВСУ тоже нанесли новые удары по Белгороду и области. Последние новости с фронтов СВО, которые сообщает журналист и блогер Юрий Подоляка, — в обзоре NEWS.ru.

Ракетный удар по Украине 22 марта: что известно

«Сегодня наши ВКС и ракетчики провели новый мощный удар по Украине. Причем, похоже, что вчерашний удар (гораздо менее мощный, хотя и были поражены многие важные цели) носил по большей части разведывательные цели.

Все началось около полуночи, когда с юга на территорию подконтрольной режиму Зеленского правобережной Украины начали заходить одна за одной несколько групп „Гераней“. Они работали по практически всей территории правобережной Украины, и, судя по дальнейшим действиям, их задачи на первом этапе полета тоже были именно разведывательными. Они вскрывали систему ПВО противника, подготавливая основной удар (а уже затем отработали по своим целям)», — пишет Юрий Подоляка.

Затем, по его словам, в небо поднялись 13 ТУ-95МС. Она «взяли курс на Каспийское море», несколько бортов примерно в 04:30 дали первый залп.

«Следом, примерно в 05:05 был дан залп из нескольких „Искандеров“ из Крыма по целям в Запорожской и Днепропетровской областях. Одновременно было поднято несколько бортов Ту-22М3, а Ту-95МС дали второй залп Х-101. Примерно в 05:30 крымские „Искандеры“ дали второй залп по Кривому Рогу, а другая ракетная бригада из Белгородской области нанесла свой удар по выявленным целям противника в Харьковской области. Примерно в это же самое время „Герани“, выполнив свои разведывательные функции, начали наносить удары по своим целям (аэродромам базирования авиации ВСУ). Около 05:50 был дан второй массированный залп ракет по Харьковской области („Искандеры“ и, возможно, РСЗО „Торнадо“). Буквально следом за ними Ту-22М3 отработали „Кинжалами“ по району Запорожья и Днепропетровска», — так описывает ход событий блогер.

После этого, по данным журналиста, атаки продолжились.

Фото: МО РФ

«Были новые удары „Искандеров“ по району Харькова и Кривого Рога. Причем в Харькове и окрестностях местные насчитали около 15 прилетов, в городе лег интернет, начались перебои со светом. Также перебои со светом фиксируются по всей правобережной Украине, не считая Западной, но туда Х-101 только долетают. Судя по взрывам и последствиям в других украинских областях, кроме военных объектов, целями налета были в первую очередь объекты энергетической инфраструктуры», — написал Юрий Подоляка.

Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

Позже военный блогер сообщил об «удачном прилете» по машинному залу Днепрогэса (г. Запорожье), по Ладыженской ГРЭС в Винницкой области. «В Харьковской выведена из строя Змиевская ГРЭС, ТЭЦ 3», — добавил он, отметив, что прилеты были зафиксированы также в Одесской и Николаевской областях.

Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

Как Украина отреагировала на массированные удары 22 марта

«Это самая масштабная атака на энергетику Украины в последнее время», — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Да, поражены многие объекты генерации (Х-101, „Искандер“) и распределения электроэнергии („Герани“). Уже доподлинно известно, что есть прилеты по крупнейшим ТЭС и ГЭС Украины (Днепрогэс, Ладыжинской, Бурштынской, Змиевской ТЭС). Предположительно, под удар также попали Приднепровская и Криворожская ТЭС. Также поражены несколько более мелких объектов генерации», — подчеркнул Юрий Подоляка.

Фото: МЧС Украины

Что будет дальше в Белгороде

Что касается ситуации в Белгороде, то, по мнению Юрия Подоляки, атаки со стороны ВСУ в ближайшее время продолжатся, если не станут сильнее.

«Для белгородцев у меня пока нет хороших новостей. Противник, уже очевидно, и далее будет обстреливать город и пытаться проводить военные операции по проникновению на территорию области. Вероятно, он таким образом хочет попытаться сыграть на эмоциях простых жителей региона, чтобы российское политическое, а вследствие и военное руководство полностью сменило свой план весенне-летней кампании 2024 года, тем самым попытается его сорвать», — пишет Юрий Подоляка.

Он считает, что «следовать эмоциям и реализовывать замысел врага — не самая лучшая стратегия». «И российское руководство, конечно, на это не пойдет», — уверен блогер.

Часов Яр, Донецкое направление: новости с фронтов СВО

По информации Юрия Подоляки, накануне войска РФ возобновили наступательные действия в районе Часова Яра. «Атака шла на холм между Ивановским и Богдановкой. Был взят важный опорник противника. ВСУ пытаются выбить нас с этой позиции, понимая ее важность. Если мы закрепимся на холме, то заход в микрорайон Часова Яра Канал будет лишь вопросом времени. А это будет обозначать прорыв главной линии обороны противника», — высказал мнение журналист.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На Донецком направлении, по сообщениям МО РФ, есть заметные подвижки: 21 марта стало известно, что ВС РФ взяли под контроль н. п. Тоненькое. Это событие, как объяснил Подоляка, «в целом завершает вытеснение противника за овраг реки Дурная».

«Она начинается в районе н. п. Бердычи и далее течет на юг между Семеновкой с одной стороны и Орловкой и Тоненьким — с другой. Теперь восточный берег реки прочно под нами, и наши ВКС и сухопутные средства поражения интенсивно работают по противнику в Бердычах и Семеновке. Самое опасное для противника и, соответственно, перспективное для нас направление — это Бердычи и далее на Очеретино. Именно поэтому, после ухода отсюда резервов ВСУ на другие опасные участки противник именно здесь сосредоточил основные усилия в обороне, оставив на произвол Тоненькое и Орловку (чем наши и воспользовались)», — заключил блогер.

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