Последние новости СВО 18 ноября: бои у Работино, Крынок, Бахмута, Днепра WarGonzo: ВС РФ оказались в непростой ситуации на левом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Российская армия контратаковала у Работино и Вербового на Запорожском направлении, передает WarGonzo. Что сейчас там происходит, какие новости с других участков фронта СВО сегодня?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Копаней 18 ноября 2023 года

«На Запорожском направлении российские войска контратаковали по флангам: западнее села Работино и со стороны Вербового. Без продвижения. Средства дальнего поражения ВС РФ били по ВСУ в Каменском, Малых Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке и Гуляйполе. Сами под ударами в Луговом, Жеребянках, Нестерянке, Копанях, Ильченкове, Новопрокоповке, Вербовом, Новофедоровке и Новопокровке», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Запорожском фронте уничтожено три единицы бронетехники ВСУ, пытавшихся с пехотой прорвать оборону ВС РФ у Работино. На направлении Вербового также отражены очередные накаты ВСУ, добавил источник.

«На Ореховском участке русская армия контратаковала позиции ВСУ в Работино с запада от села и со стороны Вербового. На Времевском выступе наши бойцы отразили несколько атак противника у Урожайного», — сообщила Readovka.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 18 ноября 2023 года

«Наши бойцы продвинулись в направлении Богдановки. В Клещеевке и Андреевке не прекращаются встречные бои», — передает Readovka.

«Два майора» пишут, что южнее Артемовска (Бахмута), у Клещеевки и Андреевки продолжаются встречные бои.

«ВС РФ продолжают расширять зону контроля на южном и на северном флангах Бахмутского участка», — сообщил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Херсонское направление. Ситуация у Крынок и берегов Днепра 18 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении украинские войска при поддержке артиллерии в очередной раз атаковали у Поймы, Песчановки и со стороны Крынок. Без успеха. Но активность налицо. Для российских войск ситуация уже становится непростой. Под ударами ВСУ в Белозерках, Херсоне, Тягинке, Львовом, Одрадокаменке и Казацком. Украинская артиллерия работала по ВС РФ в Голой Пристани, Кардашинке, Алешках, Подстепном, Кудасове, Казачьих Лагерях, Корсунке и Днепрянах», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ на левом берегу Днепра.

«На Херсонском направлении, несмотря на стабилизацию ситуации и пресечение попыток противника расширить зоны контроля на нашем берегу, ВСУ продолжают высылать группы пехоты на малых плавсредствах для пополнения выбитого личного состава. Противник ведет охоту за нашими средствами поражения, в том числе с помощью FPV-дронов и дронов-бомбардировщиков типа „Баба-яга“. ВС России также активно наносят удары артиллерией и авиацией по выявленным объектам противника», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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