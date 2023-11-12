Последние новости СВО 12 ноября: обстановка у Работино, Херсона, Угледара WarGonzo: ВСУ атакуют позиции ВС РФ на западе у Работино в Запорожье

Фото: МО Украины

Украинская армия атаковала у Новопрокоповки на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Какая там сейчас ситуация и есть ли сегодня новости с других участков фронта СВО?

Ситуация на Запорожском направлении 12 ноября 2023 года

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии атаковали у Новопрокоповки и в районе Пшеничного. Небольшое продвижение на втором участке. У Вербового встречные бои. ВС РФ наносили удары по ВСУ в населенных пунктах Пятихатки, Малые Щербаки, Новоданиловка, Работино, Гуляйполе и Малиновка. Сами оказались под обстрелами в Нестерянке, Копанях, Ильченкове, Новопокровке, Вербовом и Новофедоровке», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что ВСУ атакуют к западу от Работино.

«Запорожский фронт характеризуется переносом атак противника на запад от Работино, постоянными и сильными артиллерийскими обстрелами и встречными боями у Вербового, ударами врага по гражданской инфраструктуре в тылу. ВСУ по-прежнему задействуют бронетехнику и пытаются прорвать нашу оборону. Несколько накатов в день. Стойкость и самоотверженность наших бойцов и командиров, сдерживающих противника ценой потерь, дала возможность политикам разного уровня говорить о завершении ВСУ неудачного для Киева наступления, но атаки врага продолжаются, идет боевая работа», — отметил источник.

Readovka подчеркнула, что на Ореховском участке российская армия атаковала к западу от Работино.

«Тем временем ВСУ временно сумели продвинуться у Новопрокоповки и к северо-западу от Вербового. На Времевском выступе наши бойцы наступают в районе Старомайорского и Новодонецкого», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Угледарском направлении 12 ноября 2023 года

«На Угледарском участке ВС РФ контратаковали у Старомайорского. Без успеха. Под ударами украинские позиции в Благодатном, Урожайном, Золотой Ниве, Пречистовке, Угледаре и Водяном (не путать с одноименным населенным пунктом к северо-западу от Донецка). Артиллерия ВСУ вела огонь по ВС РФ в Заветном Желании, Старомлыновке, Новодонецком, Новомайорском и Павловке», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что у Угледара проходили бои местного значения.

«На сам Угледар наше командование смотрит с осторожностью, памятуя тяжелые потери начала года. На Времевском направлении также идут позиционные бои», — отметил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация на Херсонском направлении 12 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении шли встречные бои в Крынках. Российские средства дальнего поражения работали по украинским позициям в Софиевке, Камышанах, областном центре, Антоновке и Тягинке. Обратный огонь по ВС РФ в Алешках, Пойме, Песчановке, Подстепном, Корсунке и Днепрянах», — передает WarGonzo.

«Два майора» обратили внимание, что Херсонское направление остается одним из самых сложных участков фронта.

«ВСУ стараются расширить свое присутствие в Крынках, у Песчановки и Подстепного. Наши бойцы стойко сдерживают атаки врага, уничтожая ежедневно значительное количество личного состава на обоих берегах Днепра, захватывая пленных солдат ВСУ. Тем не менее враг наращивает усилия в рамках второго этапа наступательной операции: задействуются вертолеты для ударов из района Крынок по нашим позициям. В Крыму два МБЭК-камикадзе противника в очередной раз уменьшили потенциал Черноморского флота по борьбе с надводными целями. Боновых заграждений в пункте базирования катеров (н. п. Черноморское) не было. Северо-запад Крыма в планах врага на предстоящем этапе является местом вспомогательного удара с моря, который призван сковать силы на берегу и не дать возможность маневра силами и средствами», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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