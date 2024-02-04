Последние новости с фронтов СВО на сегодня, 4 февраля: главные события

Фото: Александр Река/ТАСС

Российская армия на всей линии фронта СВО продолжает сохранять инициативу, пишут «Два майора». Что сегодня происходит у Бахмута, Херсона, Работино, Крынок, Клещеевки, Купянска, Харькова, Днепра, какая сейчас ситуация на разных направлениях спецоперации, о чем пишут военкоры 4 февраля, где были удары по объектам ВСУ на Украине?

Сводка от «Двух майоров»

«Противник перешел к оборонительной операции по всей линии фронта с задачей измотать наши войска и попытаться перейти к наступательным действиям весной текущего года. Данные его действия спланированы, официальные спикеры врага провоцируют нас к ошибкам и скоропалительным выводам фразами вроде „теперь ход русских“. ВСУ компенсировали снижение поставок артиллерийского вооружения и техники БПЛА всех видов, развернули на земле и в небе ретрансляционные сети, вражеские FPV в воздухе постоянно», — пишут авторы Telegram-канала.

Они отметили, что сельскохозяйственные дроны-бомбардировщики типа «Баба-яга» также представляют серьезную угрозу для российских войск.

«На всей линии фронта ВС России сохраняют инициативу, даже в пресловутых Крынках на Херсонском направлении ВСУ лишь пополняют живой силой значительно уменьшившуюся группу пехоты на нашем берегу и изматывают наши войска дронами и артиллерией. На Запорожском фронте бои у Вербового и Работино. FPV-дроны противника залетают за 15–20 км от ЛБС, в воздухе „подвешены“ ретрансляторы на БПЛА самолетного типа. На Времевском выступе у Приютного расширена наша зона контроля. На Южно-Донецком направлении — бои у Новомихайловки и в Георгиевке. Западнее Артемовска (Бахмута) армия России наступает севернее Клещеевки, на днях удалось выбить противника из фермы, враг пытается отбить позиции. Идут бои у Ивановского, враг контратаковал в Богдановке», — отметил источник.

Авторы Telegram-канала обратили внимание, что у Белогоровки ВС России также ведут наступательные действия, ВСУ умело обороняются, эффективно задействуют множество дронов и удары артиллерией.

«Моментально наносят массированные удары по занятым нашими войсками позициям, что говорит о планомерности их действий и эффективной организации связи и артиллерии. Наши военные летчики работают на износ, „отгружая“ противнику множество ФАБ с УМПК по всей линии фронта. ВСУ подтянули к ЛБС средства ПВО, все чаще наши самолеты вынуждены уворачиваться от зенитных ракет ВСУ. По всей линии фронта ВСУ наносят террористические удары по мирным объектам: автобусам, автомобилям, объектам инфраструктуры. Не видеть, куда они бьют, операторы дронов не могут. Идут целенаправленные атаки на мирных жителей», — добавили «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Сводка от WarGonzo

«На Бахмутском направлении шли встречные бои на высотах северо-западнее Клещеевки и в районе Богдановки. Без продвижения с обеих сторон. ВС РФ начали активные действия к северу от Соледара. Атака у населенного пункта Фёдоровка принесла им частичный успех. Но это низина. Дальше — по всей ширине фронта сплошная гряда высот. На Луганском направлении ВС РФ вели наступательные действия у Тернов, Макеевки, со стороны Крахмального и в Табаевке. ЛБС существенно не изменилась», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Рыбаря»

«ВС РФ продолжают методично наносить удары по критической инфраструктуре т. н. Украины. Российские беспилотники-камикадзе „Герань-2“ поразили очередную трансформаторную подстанцию в Кривом Роге, что привело к отключению промышленных потребителей и остановке технологического процесса. В районе Крынок на Херсонском направлении противник по-прежнему удерживает плацдарм. Пытаясь подавить районы пусков украинских FPV-дронов, российская армия наносит удары по прибрежным населенным пунктам на правом берегу Днепра. В то же время на Слобожанском направлении Сумская военная администрация установила пятикилометровую зону на протяжении почти всей границы области, куда проезд гражданским автомобилям запрещен. Это может быть связано как с подготовкой очередной провокации, так и с целью защиты госграницы от российских разведгрупп», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от Readovka

«Киевский режим продолжает совершать военные преступления. ВСУ нанесли массированный удар по пекарне в Лисичанске, причем именно в момент большого скопления мирных жителей. Множество людей оказались под завалами. На месте трагедии работают экстренные службы, на данный момент из-под завалов извлекли тела 20 погибших. Обстановка на фронтах за уходящие сутки. Сватово-Кременское направление. На Купянском участке наши немного продвинулись в районе Синьковки. Идут бои у Табаевки и Тернов. Донецкое направление. У Степового продолжаются бои. Русская армия продвинулась в районе карьера. На южных окраинах Авдеевки наши бойцы сдерживают контратаки противника. Не прекращается штурм позиций ВСУ в Георгиевке и Новомихайловке. Запорожское направление. На Ореховском участке русская армия атаковала к западу от Работино. На Времевском выступе наши бойцы продвинулись в направлении Новодаровки», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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