Последние новости с фронтов СВО 7 января: какие были удары по Украине «Два майора»: бои на Запорожском направлении сейчас носят тактический характер

Фото: МО РФ

На Запорожском направлении бои ВС РФ и ВСУ у Работино и Вербового носят тактический характер, сообщили «Два майора». Что сегодня происходит на Артемовском, Херсонском, Луганском, Купянском направлениях, какая сейчас обстановка у Бахмута, Клещеевки, Крынок, Крыма, берегов Днепра, где были удары по Украине, о чем пишут военкоры 7 января?

Ситуация на Запорожском направлении. Обстановка у Работино, Вербового, Новопрокоповки

«На Запорожском фронте продолжаются сражения в районе Работино — Новопрокоповка — Вербовое. Несмотря на переход ВСУ к маневренной обороне, пока бои носят тактический характер. Вопросы оперативного всестороннего обеспечения остаются и здесь. Как и на Херсонском участке, в воздухе FPV-дроны врага, дальность которых увеличена за счет ретрансляторов. БПЛА противника охотятся любыми целями на подъездных путях к фронту. На Каменском направлении позиционные бои и уничтожение нашими артиллеристами мест скоплений врага», — пишут «Два майора».

Военкор Евгений Лисицын отметил, что на Запорожском направлении российская армия продолжает усиливать давление на ВСУ с Новопрокоповки в направлении Работино.

«Взяли еще ряд опорных пунктов противника. Чуть восточнее, у Вербового, активно работает российская артиллерия, поражая места дислокации противника», — добавил он.

«Рыбарь» передает, что на Ореховском участке линия фронта не изменилась.

«Идут встречные бои у Работино, где российские войска провели штурмовые действия и взяли несколько опорных пунктов ВСУ. Противник, пользуясь плохими погодными условиями, такими как туман и дождь, применяя артиллерию, кассетные боеприпасы, а в последнее время и танки, предпринимает попытки атаковать позиции ВС РФ у Вербового и севернее Новопрокоповки, однако без успеха. Вместе с тем российские войска на данном направлении испытывают проблемы с контрбатарейной связью и РЭБ», — рассказал источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Артемовском направлении. Обстановка у Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Часов Яра

«На Бахмутском направлении ВС РФ вели штурмовые действия у Андреевки, на высотах к северо-западу от Клещеевки, в районе Хромового и Богдановки. ЛБС существенно не изменилась», — передает WarGonzo.

«Два майора» сообщили, что у Бахмута ВС России продолжает атаки с целью выхода к Часов Яру, бои шли у Богдановки, Хромового, Клещеевки.

«На Артемовском направлении продолжаются атаки российской армии у Клещеевки и Андреевки, где идет борьба за ключевые высоты. В этом районе нашим парням удалось взять четыре опорных пункта противника. Продолжается наступление и севернее Артемовска у Богдановки. Здесь российские бойцы давят противника с целью выйти на окраины Часов Яра», — рассказал Евгений Лисицын.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Херсонском направлении. Обстановка у Крынок, Херсона, берегов Днепра, Крыма

«Херсонское направление остается без изменений линии фронта, ВСУ продолжают бессмысленные с военной точки зрения атаки на Крынки, теряя личный состав и лодки. Факт сбития наших самолетов в декабре 2023 года оказывает влияние на порядок применения авиации. Сохраняются (не только на данном участке) наши недоработки в оперативном прохождении информации, связи, работе РЭБ, взаимодействии подразделений. Крынки остаются наиболее горячей точкой на направлении», — передают «Два майора».

Евгений Лисицын сообщил, что на Херсонском направлении командование ВСУ продолжает гнать солдат через Днепр.

Фото: МО Украины

«Киевское командование продолжает гнать своих солдат на убой через Днепр, а ВС РФ — утилизировать их. За минувшие сутки наши военнослужащие еще более уменьшили плацдарм вээсушников в Крынках, и теперь за противником сохраняется совсем небольшая часть села», — отметил он.

«Рыбарь» передает, что на Херсонском направлении обстановка изменений не претерпела.

«Продолжаются перманентные бои в Крынках, а также поступала неподтвержденная информация о продвижении российских войск на островах. Переправа не левобережье Днепра остается весомой проблемой для ВСУ: некоторые вражеские части, неся большие потери, пытаются отступить с занятых территорий. Вместе с тем сообщалось о возможных планах украинского командования осуществить крупную переброску сил на левый берег с целью сохранить имеющийся контроль. Тем не менее такой вариант исключать не стоит, особенно если учесть предыдущие суицидальные тенденции противника на этом направлении», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Луганском и Купянском направлениях

«На Луганском направлении — встречные бои с переменным успехом в Серебрянском лесном массиве южнее Дибровы. ВС РФ атакуют у Тернов. При поддержке средств дальнего поражения была попытка прорвать украинскую линию обороны в Синьковке», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Купянском направлении бои у Синьковки и Ивановки, но без изменений линии фронта.

«На Кременском и Купянском направлении ситуация пока без изменений. Российская армия атакует позиции вээсушников в Серебрянском лесничестве, Тернах и Синьковке», — рассказал Евгений Лисицын.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Удары по Украине 7 января

Украинские мониторинговые каналы сегодня утром сообщили о серии взрывов в Изюмском районе Харьковской области. Перед этим заявлялось о пуске управляемых авиабомб.

Вчера вечером взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, писали украинские СМИ. Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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