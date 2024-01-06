Последние новости с фронтов СВО 6 января: удары по Украине сегодня, взрывы Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харькове и области

Фото: МО РФ

На Запорожском направлении продолжаются встречные бои между ВС РФ и ВСУ у Работино и Вербового, пишет WarGonzo. Что сегодня происходит на Артемовском, Херсонском, Купянском и Луганском направлениях, какая сейчас ситуация у Бахмута, Крынок, Клещеевки, Крыма, как наносятся удары по Украине, о чем пишут военкоры 6 января?

Ситуация на Запорожском направлении. Обстановка у Работино, Вербового, Новопрокоповки

«На Запорожском направлении встречные бои к западу от села Работино и у Вербового. Средства дальнего поражения ВС РФ работали по Каменскому, Малой Токмачке, Чаровному и Красному. Украинские — по российским войскам в Жеребянках, Копанях, Новопрокоповке и Новофёдоровке», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Запорожском направлении идут бои в районе Работино — Новопрокоповка — Вербовое, существенных изменений линии фронта нет.

«На Запорожском направлении российская армия после небольшого перерыва возобновила наступательные действия. Наши военнослужащие приступили к штурму позиций противника с направления Новопрокоповки в сторону Работино. И, как результат, сумели взять несколько опорных пунктов противника», — написал военкор Евгений Лисицын.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Артемовском направлении. Обстановка у Бахмута, Андреевки, Клещеевки, Часова Яра

«На Бахмутском направлении ВС РФ атаковали у Андреевки и на высотах северо-западнее Клещеевки. Без успеха. Есть продвижение у Хромового. В районе Богдановки — упорные встречные бои», — передает WarGonzo.

Евгений Лисицын сообщил, что на Артемовском направлении идут активные бои северо-западнее Клещеевки.

«Там наши парни также зачищают опорники вэсэушников и методично продвигаются вперед. Также ВС РФ штурмуют позиции врага у железной дороги в районе Курдюмовки и продвигаются в районе Богдановки», — отметил военкор.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Херсонском направлении. Обстановка у Крыма, Крынок, берегов Днепра, Херсона

«Обстановка на Херсонском направлении остается без изменений. Идут тяжелые кровопролитные бои, враг несет чувствительные потери в Крынках и на Днепре в момент переправы. Безуспешные попытки расширить зону присутствия на нашем берегу Днепра привлекли вновь внимание западной прессы, которая сделала вывод о политическом, а не военном смысле операции в интересах Владимира Зеленского», — пишут «Два майора».

Евгений Лисицын отметил, что на Херсонском направлении ситуация для ВСУ плачевная.

«За минувшие сутки враг предпринял попытку переправить в район Крынок две лодки через Днепр, но они вновь были затоплены вместе с личным составом. При этом вэсэушники в последние дни усилили атаки на наши позиции с помощью ударных дронов», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Купянском и Луганском направлениях

«На Купянском направлении в районе Синьковки армия России перехватила инициативу. Часть села находится под нашим контролем, остальное — серая зона. При этом враг продолжает отступать. Также продолжаются удары ВКС России по пригородам Купянска, куда противник продолжает подтягивать резервы», — сообщил Евгений Лисицын.

WarGonzo передает, что на Луганском направлении — атаки ВС РФ у села Терны и в Синьковке.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Удары по Украине 6 января

«ВС России вновь били „Геранями“ по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, взрывы фиксировались в Купянске, Херсоне, Николаевской и Черкасской областях», — пишут «Два майора».

Сегодня утром стало известно о мощных взрывах в Харькове и области. Украинские мониторинговые каналы пишут, что по объектам ВСУ в городе, предположительно, применяются баллистические ракеты «Искандер-М».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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