Последние новости с фронтов СВО 6 декабря: сводка военкоров, успехи ВС РФ WarGonzo: ВС РФ ведут наступление у Хромового под Бахмутом

Фото: МО РФ

ВСУ пытались продвинуться к западу от Работино на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Какая сейчас ситуация на Артемовском и Херсонском направлениях, что сегодня происходит у Бахмута, Крынок, Крыма, Андреевки, о чем пишут военкоры 6 декабря?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Копаней 6 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии пытались продвинуться к западу от села Работино. Встречные бои тактического характера западнее Новофедоровки. Под ударами ВСУ в населенных пунктах Каменское, Лобковое, Работино и Малая Токмачка. ВС РФ — в Жеребянках, Нестерянке, Копанях, Ильченкове, Новопрокоповке, Вербовом, Новофёдоровке и Новопокровке», — передает WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Запорожском фронте ВСУ не меняют направление ударов западнее Работино.

«Вчера утром пресечена очередная попытка прорыва противника. К вечеру у Вербового сообщали о контратаке наших войск на глубину до 1 км, заняты опорные пункты врага. Работают наша авиация и дальнобойная артиллерия», — сообщил источник.

«Рыбарь» рассказал, что российские войска постепенно отбивают рубежи, утраченные во время летнего украинского наступления.

«В ходе контратаки северо-западнее Вербового они отбросили ВСУ на пятьсот метров», — отметили авторы канала.

Readovka пишет, что на Ореховском участке ВСУ безуспешно контратаковали к западу от Работино.

«Тем временем наши бойцы постепенно продвигаются к северу от Вербового. На Времевском выступе русская армия атаковала в направлении Старомайорского», — добавил источник.

«Военная хроника» передает, что на Запорожском направлении наблюдается незначительное продвижение ВС РФ западнее и с юга у Работино.

«Механизированные атаки ВСУ не прекратились, но значительно сократились как по времени, так и по количеству войск. Боевая работа идет планово. Внутри огневого мешка остаются части украинских подразделений: 3-я бригада НГУ, 23-я, 33-я, 65-я, 88-я, 117-я и 118-я механизированные бригады, 82-я ОДШБр, 71-я пехотная бригада и 46-я ОАБр. Однако активных действий со стороны ВСУ нет, инициатива за ВС РФ. В районе Старомайорского есть незначительное продвижение ВС РФ с запада на восток в сторону 21-й и 31-й бригад НГУ, также от ВСУ практически зачищен большой участок к северу от Приютного. Практически прекращены крупные атаки ВСУ между Старомайорским и Урожайным, действуют в основном небольшие ротно-тактические группы», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 6 декабря 2023 года

«Западнее и севернее Артемовска (Бахмута) ВС России ведут наступление у недавно занятого Хромового и в районе дач. Выполняется задача взять под огневой контроль трассу противника Часов Яр — Константиновка для осложнения снабжения группировки врага», — пишут «Два майора».

«Рыбарь» передает, что на северном фланге Бахмута российские войска продолжают наступать в направлении Красного и к северу от Хромово.

«Они существенно расширили зону контроля в бахмутских дачах и в районе Вильнянского питомника», — отметили авторы канала.

Readovka рассказала, что российская армия атаковала в направлении Богдановки, в Клещеевке бойцы ВС РФ штурмуют высоты.

«В Клещеевке ВС РФ продолжают поддавливать ВСУ по высотам. По блиндажам в районе опорника „Остров“ активно работают российская артиллерия и авиация. На севере есть небольшое продвижение со стороны ВС РФ около Богдановки в районе трассы на Часов Яр, однако после серии небольших быстрых рывков ВС РФ несколько замедлились. В этом районе со второй половины дня 5 декабря шли интенсивные бои, активно работает артиллерия с обеих сторон, ВСУ задействуют часть резервов для сдерживания атак, активно применяют кассетные боеприпасы», — рассказала «Военная хроника».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Херсонское направление. Ситуация у Крынок, Крыма, берегов Днепра, Херсона 6 декабря 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении существенных изменений нет. Украинские войска атакуют в лесополосе у Крынок. Без успеха. Средства дальнего поражения ВС РФ работали по ВСУ в Новодмитровке, Днепровском, Херсоне, Инженерном, Антоновке, Приднепровском, Понятовке, Тягинке и Львове. Украинские войска нанесли удар по Джанкою. Под обстрелами ВС РФ в Голой Пристани, Алёшках, Пойме, Песчановке, Подстепном, Казачьих Лагерях и Днепрянах», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении ВСУ пытаются наладить эвакуацию раненых.

«Группы прибывают на известные ВС России точки и, не дожидаясь подхода всех искалеченных побратимов, забирают того, кого смогли успеть. Уничтожено четыре лодки ВСУ и 17 человек личного состава противника, продолжается давление на группировку войск противника: более 100 ФАБ с УМПК сброшено на позиции противника на обоих берегах Днепра за сутки», — сообщил источник.

«Военная хроника» рассказала, что из-за больших потерь ВСУ в Крынках на правый берег продолжается переброска подразделений 37-й ОБрМП.

«Судя по всему, расчет делается на скорый ледостав на Днепре, вероятно, будут предприниматься попытки увеличить объемы снабжения десанта в Крынках. Тыловой район при этом за время десантной операции не поменялся и ограничивается районом Тягинка — Токаревка — Ивановка, по нему активно работает оперативно-тактическая авиация. Ситуация в районе автомобильного и железнодорожного Антоновских мостов пока без изменений», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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