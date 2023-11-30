Последние новости с фронтов СВО 30 ноября: сводка военкоров, успехи ВС РФ WarGonzo: ВС РФ взяли под контроль село Хромово к северу от Бахмута

Фото: МО РФ

Российская армия смогла вернуть некоторые позиции у Работино на Запорожском направлении, передает WarGonzo. Какая сейчас ситуация на Артемовском и Херсонском направлениях, что происходит у Бахмута, Крынок, Крыма и берегов Днепра, о чем сегодня пишут военкоры?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Копаней 30 ноября 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии контратаковали к западу от села Работино и сумели вернуть ряд позиций. Аналогичные действия ВСУ у Вербового успеха им не принесли. ВС РФ обстреливали украинские войска в Каменском, Щербаках, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаровном, Гуляйполе и Полтавке. Украинские средства дальнего поражения работали по российским позициям в Копанях, Новопрокоповке, Новопокровке и Новофёдоровке», — пишет WarGonzo.

Readovka передает, что ВСУ безуспешно атаковали к западу от Работино и к северо-востоку от Вербового.

«На Времевском выступе наши бойцы вернули часть позиций к западу от Старомайорского», — добавил источник.

«Два майора» рассказали, что на Запорожском фронте продолжаются проливные дожди, ВСУ не прекращают атаки.

«Севернее Вербового вчера ВСУ пытались продвигаться по посадкам, по пехоте противника нанесен артиллерийский удар», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 30 ноября 2023 года

«На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали к северо-востоку от Клещеевки, пытаясь продвинуться к высотам. Без успеха. Чуть севернее российские войска взяли Хромовое — важный логистический населенный пункт», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что важным событием западнее Артемовска (Бахмута) стало взятие ВС РФ села Хромово (Артемовское).

«Таким образом ВС России создали условия для своего дальнейшего продвижения, кроме того, через указанный н. п. войска противника снабжали свою группировку в городе в ходе боев за Артемовск. Утрата ВСУ Хромово станет дополнительным демотивирующим фактором для противника», — отметил источник.

«Рыбарь» рассказал, что у Соледара подразделения ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ к северу от Бахмута.

«За последние дни российские штурмовые отряды сумели расширить зону контроля южнее Берховского водохранилища. Кроме того, военнослужащие ВС РФ освободили Хромово — село к северо-западу от Бахмута. Контроль над данным населенным пунктом открывает возможности для дальнейшего наступления в направлении города Часов Яр», — добавил источник.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что ВС РФ атакуют позиции ВСУ с разных сторон Бахмута.

«Не прекращаются ожесточенные бои на северном и южном флангах Бахмута, где ВС РФ продолжают наступательные операции. Российские войска ведут штурмовые действия при поддержке бронетехники в направлении Вильяновского питомника. В районе Хромово (Артемовска) продолжаются активные боевые действия, наш десант закрепился и готовится к продолжению атак. Севернее и восточнее Клещеевки ВС РФ продолжают давить в направлении села и вдоль железной дороги. Восточнее Андреевки также продолжаются бои. Генштаб ВСУ сообщает, что на Бахмутском направлении армия России вела штурмовые действия у Ивановского и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем позиции ВСУ в районе более 10 населенных пунктов, в частности Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Нью-Йорк», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Херсонское направление. Ситуация у Крынок, Крыма, Херсона, берегов Днепра 30 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении — встречные бои в Крынках. По украинским морпехам в селе и на прилегающих островах работали средства дальнего поражения ВС РФ. Также под ударами украинские позиции в Херсоне, Антоновке, Никольском (не путать с одноименным населенным пунктом на Угледарском направлении), Понятовке, Токаревке, Тягинке, Львовом и Казацком. Российские позиции — в Голой Пристани, Алешках, Пойме, Песчановке, Подстепном, Казачьих Лагерях и Корсунке», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении ВСУ сохраняют присутствие 300–400 человек личного состава на левом берегу и в Крынках, постоянно перебрасывая новую живую силу взамен уничтоженной.

«Авиация применяет ФАБ по объектам ВСУ на обоих берегах Днепра. С мест наши войска сообщают о сохраняющихся проблемах, вызванных низкой эффективностью нашей РЭБ по противодействию дронам ВСУ. У нашей пехоты складывается впечатление об отсутствии задач артиллеристам по поддержке ее действий, нет и других видов поддержки ее маневром (БМП, танки). При этом у самих артиллеристов не восполняются выведенные из строя орудия, отмечают низкий уровень взаимодействия между подразделениями», — сообщил источник.

«Рыбарь» передает, что на Херсонском направлении украинские морпехи продолжают контролировать центральную часть Крынок и проводить вылазки южнее.

«ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в практически полностью разрушенном селе, однако ликвидировать плацдарм пока не удается», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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