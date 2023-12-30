Последние новости с фронтов СВО 30 декабря: где бои, удары по Украине Рожин: ВС РФ продвинулись еще на километр у Работино в Запорожье

Фото: МО РФ

Российская армия атаковала позиции ВСУ к западу от села Работино на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Какая сейчас ситуация на Артемовском и Херсонском направлениях, что сегодня происходит у Бахмута, Клещеевки, Крынок, Крыма, берегов Днепра, о чем пишут военкоры 30 декабря, были ли удары по позициям ВСУ на Украине?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Копаней 30 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ атаковали к западу от села Работино, со стороны Новопрокоповки и Новофедоровки», — пишет WarGonzo.

Readovka рассказала, что на Ореховском участке бойцы ВС РФ атаковали к западу от Работино и продвинулись к востоку от Новопрокоповки.

«На Времевском выступе русская армия наступает на позиции ВСУ в направлении Новодаровки и Старомайорского», — добавил источник.

Военный эксперт Борис Рожин пишет, что в Запорожье ВС РФ продвинулись еще на один километр к востоку от Работино.

«Также есть еще некоторое продвижение к западу от н. п. Вербовое. Противник накапливает силы к востоку от н. п. Работино для укрепления обороны. Попутно идет укрепление обороны к югу от Орехова», — отметил он.

Военкор Евгений Лисицын подчеркнул, что на Запорожском направлении российской армии удалось контратаковать и вернуть под свой контроль часть ранее утраченных позиций в районе Работино.

«То, что ВСУ брали несколько месяцев с огромными потерями в личном составе и технике, нашим бойцам удалось вернуть за несколько дней», — заявил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 30 декабря 2023 года

«На Бахмутском направлении ВС РФ продолжили штурм на высотах к северо-западу от Клещеевки. ЛБС без изменения. У Хромового ВСУ сумели отбить несколько позиций, но потеряли у Григоровки», — пишет WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын сообщил, что на Артемовском направлении ВС РФ с боями продолжают движение в сторону Часова Яра.

«На Северском участке тоже есть успехи. Наши зашли в южные окраины Спорного, закрепляются на крайних улицах», — отметил он.

Readovka рассказала, что российская армия продолжает наступать в направлении Богдановки, в Клещеевке и Андреевке идут бои.

«Артемовск. У ВС РФ небольшое продвижение у н. п. Богдановка, к западу от н. п. Хромово и к северу от н. п. Клещеевка. В районе н. п. Андреевка и Орехово-Васильевка — без существенных изменений», — сообщил Борис Рожин.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Херсонское направление. Ситуация у Крынок, Крыма, Херсона, берегов Днепра 30 декабря 2023 года

«На Херсонском направлении ВСУ сохраняют плацдарм и попытки переправить резервы и снабжение. ВС РФ не перестают поражать позиции противника артиллерией, дронами и авиацией», — отметил Евгений Лисицын.

«Архангел спецназа Z» передает, что сейчас на Херсонском направлении довольно стабильно.

«Противник делает бесцельные наплывы и работает из артиллерии на удалении. Противник упорно кидает людей по одним и тем же маршрутам. Там же их теряет. Активно работают FPV ВС РФ по лодкам врага», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Какие были удары по объектам ВСУ на Украине

«Рыбарь» пишет, что в течение суток ВС России нанесли один из самых массированных ударов по военным объектам ВСУ со времен начала проведения спецоперации.

«В Одессе был нанесен удар по портовой инфраструктуре, а также отмечен нештатный сход зенитной ракеты, повредившей многоэтажный дом. В Киеве целью налета стали складские помещения в Подольском и Шевченковском районах. В Харькове были прилеты по одной из воинских частей противника и по танковому заводу имени Малышева. Во Львове целью был местный танковый завод, повреждены цеха предприятия, удар подтвердили местные власти. В Дрогобычском районе также отмечено попадание в инфраструктурный объект», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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