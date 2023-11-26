Последние новости с фронтов СВО 26 ноября: сводка военкоров, где идут бои WarGonzo: ВС РФ заняли новые позиции в районе Клещеевки у Бахмута

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вооруженные силы РФ

Командование ВСУ бросало малые группы пехоты в атаку у Работино и Вербового на Запорожском направлении, пишут «Два майора». Какие новости с Артемовского и Херсонского направлений, что происходит у Бахмута, Крыма, Крынок и берегов Днепра 26 ноября, о чем пишут военкоры?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Копаней, Новопрокоповки 26 ноября 2023 года

«На Запорожском фронте вторые сутки ливень. Враг бросал на Работино и Вербовое малые группы пехоты. При этом бронетехнику командование ВСУ бережет: солдаты высаживаются с нее на безопасном удалении от ЛБС. В итоге противник вновь отступил, понеся потери», — передают «Два майора».

«НгП раZVедка» сообщила, что ВСУ продолжают безуспешные попытки преодоления оборонительного рубежа Работино — Вербовое.

«Запорожское направление. Противник снизил активность после понесенных потерь. Идет ротация плюс подтягивание резервов с Херсонского направления. Последние атаки на Ореховском участке ничего противнику не дали», — рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 26 ноября 2023 года

«На Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии и бронегруппы атаковали в районе Клещеевки. Заняли новые позиции. Высоты у села по-прежнему за украинскими войсками. Российские средства дальнего поражения наносили удары по ВСУ в Андреевке, Ивановском, Богдановке, Фёдоровке, Переездном, Весёлом (населенный пункт к северо-западу от Соледара), Выемке и Спорном», — пишет WarGonzo.

Readovka рассказала, что к югу от Бахмута (Артемовска) бойцы ВС РФ продвинулись в самой Клещеевке и на ее северо-восточных окраинах, также российская армия успешно контратаковала у Андреевки.

«Российские войска продолжили наступательные операции возле Бахмута и добились успеха, продвинувшись возле железной дороги к северо-востоку от Клещеевки и возле Андреевки», — сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Херсонское направление. Ситуация у Крыма, Херсона, Крынок, берегов Днепра 26 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении ВС РФ после артобстрелов сумели оттеснить украинских морпехов из лесополосы в Крынках. Под ударами ВСУ в Белозёрке, Херсоне, Антоновке, Приднепровском, Понятовке, Тягинке, Львовом, Казацком, Бериславе, Новобериславе и Дудчанах. ВС РФ — в Алёшках, Пойме, Песчановке, Подстепном, Казачьих Лагерях, Корсунке, Днепрянах, Новой Каховке, Каховке и Большой Лепетихе», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении в результате тяжелых боев ВС РФ удалось потеснить ВСУ у Крынок и нанести серьезный урон украинской пехоте.

«На данном участке также отмечается деморализация вражеского личного состава в условиях отсутствия снабжения и адекватной огневой поддержки ВСУ. Раненых на нашем берегу солдат противника не эвакуируют, сообщают о взятии в плен ВСУшников. Крынки превращены в руины, их постигла судьба Пятихаток, Работино, Клещеевки, Марьинки, где в кирпичной крошке и грязи перемалываются вражеские солдаты», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» сообщил, что сейчас продолжаются ожесточенные бои под Крынками на Херсонском направлении, где российские войска ведут работу по уничтожению плацдарма ВСУ в селе.

«По предварительным данным, ВС РФ удалось достигнуть в этом некоторых успехов, однако точной информации на этот счет пока нет», — рассказал источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Угледарское и Луганское направления. Ситуация у Угледара, Торского, Синьковки 26 ноября 2023 года

«ВС РФ активизировались у н. п. Новомихайловка, пытаясь продвинуться к селу, имеющему ключевое значение для обороны Угледара. Идут тяжелые бои. Об успехах говорить пока рано», — написал Борис Рожин.

Readovka передает, что российская армия продвинулась в районе Синьковки.

«К тому же наши бойцы сумели вернуть часть позиций в районе Ягодного. У Торского идут бои, активно работает наша артиллерия», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Что происходит у Авдеевки 26 ноября: последние новости, сводка военкоров

В Крыму нашли виновных в атаках на полуостров

Опубликованы кадры повреждений многоэтажки в Туле после атаки БПЛА