Последние новости с фронтов СВО 24 ноября: что у Работино, Крынок, Бахмута WarGonzo: ВСУ не смогли занять новые позиции на левом берегу Днепра у Херсона

Фото: МО Украины

ВС РФ и ВСУ на фоне непогоды не предпринимали активных действий на Запорожском направлении, пишут «Два майора». Какая сейчас обстановка на Артемовском и Херсонском направлениях, что происходит на левом берегу Днепра?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Копаней 24 ноября 2023 года

«На Запорожском фронте на фоне непогоды обе стороны активных действий не предпринимали, продолжились взаимные артиллерийские обстрелы», — передают «Два майора».

Readovka рассказала, что ВСУ попытались атаковать у Работино и Вербового, но бойцы ВС РФ продолжают держать оборону.

«На Времевском выступе русская армия атаковала в направлении Старомайорского и Урожайного», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» подчеркнул, что на Ореховском участке ВСУ вновь несколько раз атаковали российские позиции в направлении Работино и Вербового.

«Не достигнув успеха и потеряв несколько единиц техники, ВСУ отступили на исходные позиции», — добавил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 24 ноября 2023 года

«Южнее Артемовска (Бахмута) наши войска выбили противника с ряда позиций вблизи Андреевки. Продолжаются бои у Клещеевки», — пишут «Два майора».

«Рыбарь» передает, что на Артемовском направлении идут бои за тактические высоты неподалеку от Клещеевки.

«Обстановка на участке окутана „туманом войны“, однако известно, что ВС РФ закрепились на ранее занятых позициях и ликвидируют живую силу с техникой противника», — отметил источник.

Readovka рассказала, что в Клещеевке продолжаются бои у высот.

«В Андреевке русская армия выбила ВСУ с ряда позиций у железной дороги», — подчеркнули авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Херсонское направление. Ситуация у Крыма, Крынок, Херсона, берегов Днепра 24 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении без особых изменений. Украинские войска при поддержке артиллерии атаковали у Поймы, Песчаного и в лесном массиве у Крынок. Новые позиции им занять не удалось, но в стремлении это сделать не откажешь. Средства дальнего поражения ВС РФ работали по ВСУ в Херсоне, Антоновке, Приднепровском, Садовом, Новотягинке, Тягинке, Львовом, Бериславе. Украинские били по российским подразделениям в Голой Пристани, Алёшках, Подстепном, Казачьих Лагерях и Днепрянах», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении вчера ВС России начали активные действия у Крынок.

«Бои в лесонасаждениях шли до вечера, с мест сообщают о взятии в плен украинских военнослужащих. В целом ситуация остается напряженной, не прекращается ворчание наших бойцов на организацию боевых действий, обеспечение связью и низкий уровень взаимодействия передовых подразделений», — отметил источник.

«Рыбарь» рассказал, что украинские подразделения вновь активизировались в посадках неподалеку от села Крынки.

«Им удалось немного расширить зону контроля на юг и перебросить свежие силы в населенный пункт», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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