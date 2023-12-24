Последние новости с фронтов СВО 24 декабря: сводка военкоров, за что бои WarGonzo: ВС РФ атаковали позиции ВСУ у Работино в Запорожье

Фото: МО РФ

Российская армия атаковала позиции ВСУ к западу от села Работино на Запорожском направлении, передает WarGonzo. Какая сейчас ситуация на Артемовском и Херсонском направлениях, что сегодня происходит у Бахмута, Крынок, Клещеевки, Херсона, берегов Днепра, о чем пишут военкоры 24 декабря?

Ситуация на Запорожском направлении: Работино, Вербовое 24 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ атаковали к западу от села Работино. ВСУ в свою очередь пытались продвинуться у Вербового. ЛБС не изменилась», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают о бессмысленных попытках ВСУ изобразить активность в мешке Работино — Вербовое.

«Опытные офицеры пишут нам о ежеутренних атаках малых групп пехоты врага, постоянных обстрелах и множестве дронов. Тем не менее наши десантники, пополненные спецконтингентом (его обучение оставляет желать лучшего), ведут наступление у Вербового», — отметили авторы канала.

Readovka рассказала, что на Ореховском участке бойцы ВС РФ атаковали к западу от Работино и у Вербового.

«На Времевском выступе русская армия попыталась продвинуться в направлении Старомайорского», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Ситуация на Артемовском направлении: Бахмут, Клещеевка, Андреевка 24 декабря 2023 года

«На Бахмутском направлении ВС РФ продолжили наступление у Клещеевки. Штурмовые действия они ведут к северо-востоку от села и с северо-запада по высотам. В результате контратаки ВСУ сумели вернуть ряд ранее утраченных позиций у Хромового. Тоже на высотах. В районе Богдановки ВС РФ стремятся прорвать украинскую оборону и выйти к Часову Яру. ВСУ контратаковали к юго-западу от Верхнекаменки и сумели продвинуться. В последние дни инициативой здесь владели ВС РФ», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что Артемовское (Бахмутское) направление характеризуется тяжелыми боями у Богдановки, Ивановского (Красного) и Клещеевки.

«Наши войска проламывают оборону врага, но находящиеся в полном неведении солдаты ВСУ, запуганные командованием, вынуждены держать оборону и погибать целыми подразделениями. Эксперты оценивают ежедневные потери ВСУ только „двухсотыми“ от 800 до 1 тыс. человек на всем протяжении фронта», — добавил источник.

Readovka рассказала, что российская армия продвинулась у Богдановки.

«В Клещеевке есть продвижение к северо-западу от села. Наши бойцы атаковали у Андреевки», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация на Херсонском направлении: Крынки, Крым, правый и левый берег Днепра, Херсон 24 декабря 2023 года

«На Херсонском направлении ситуация остается прежней и это, что удивительно, играет на руку российской армии. Киевское командование отправляет новых смертников на убой через Днепр. Эти передвижения вычисляет наша разведка, после чего по врагу наносятся удары — и, как итог, ВСУ несут колоссальные потери. К примеру, за минувшие сутки у противника минус две лодки, в каждой из которых было под 20 человек личного состава», — сообщил военкор Евгений Лисицын.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что армия России незначительно продвинулась на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области.

«Видеозапись с геолокацией, опубликованная 23 декабря, показывает, что российские войска пробиваются в западной части Крынки на восточном берегу», — отметил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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