Последние новости с фронтов СВО 2 декабря: сводка военкоров об успехах РФ «Два майора»: ВС РФ сохраняют инициативу у Работино на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Российская армия сохраняет инициативу на участке Работино — Новопрокоповка — Вербовое на Запорожском направлении, пишут «Два майора». Какая ситуация сейчас на Артемовском и Херсонском направлениях, что сегодня происходит у Бахмута, Крынок, Крыма, берегов Днепра, о чем пишут военкоры 2 декабря?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 2 декабря 2023 года

«На Запорожском фронте ВС России сохраняют инициативу на участке Работино — Новопрокоповка — Вербовое, но и ВСУ предпринимали попытки активных действий: противотанкисты 42-й МСД уничтожили танк на юге Работино. Идут постоянные взаимные артиллерийские обстрелы», — передают «Два майора».

Readovka рассказала, что на Ореховском участке российская армия вернула часть позиций в районе Работино.

«ВСУ атаковали к северо-западу от Вербового. На Времевском выступе без изменений — встречные бои», — сообщил источник.

«Фронтовая птичка» рассказал о подбитой технике ВСУ у Вербового.

«Вновь идем в атаку! Вечером подбили 1 танк и 1 БМП противника. Техника двигалась с северо-западного направления, стараясь вбить клин и провести штурм наших позиций. Отбились, применяя весь доступный арсенал вооружения. А утром отработали из АГС и ПТУРа по вражескому бронеавтомобилю, который проводил разведку вдоль лесополосы либо пытался эвакуировать раненых солдат ВСУ», — отметил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 2 декабря 2023 года

«На Бахмутском направлении — атаки ВС РФ к северо-западу от Клещеевки и в сторону Богдановки. На втором участке ВСУ отходят», — пишет WarGonzo.

Readovka рассказал, что российская армия отбила атаки ВСУ в районе Берховского водохранилища.

«К тому же наши бойцы продвинулись в направлении Богдановки. В Клещеевке и Андреевке идут ожесточенные бои», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Херсонское направление. Ситуация у Крынок, Крыма, Херсона, берегов Днепра 2 декабря 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении продолжаются встречные бои в Крынках. Ни одна из сторон не владеет инициативой. По украинским морпехам серьезно работают средства дальнего поражения ВС РФ. Дроны и минометы ВСУ также создают серьезную проблему для российских подразделений», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении ситуация в Крынках не изменилась.

«ВСУ тянут через Днепр пополнения, ВС России наносят удары по населенному пункту, бьют по живой силе врага на обоих берегах. Ночью операторами БПЛА потоплены очередные две лодки противника», — сообщил источник.

«Рыбарь» рассказал, что на Херсонском направлении ВСУ провели очередную высадку десанта в Крынках.

«На данный момент в разрушенном селе находятся несколько сотен украинских солдат, переправившихся с правого берега. Тем не менее противник несет значительные потери, пытаясь закрепиться, и пока не предпринимает активных действий», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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