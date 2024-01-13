Последние новости с фронтов СВО 13 января: удары по Украине сегодня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-95

На Запорожском направлении увеличилась активность боевых действий, передает WarGonzo. Что сегодня происходит на Артемовском, Херсонском, Купянском направлениях, какая сейчас ситуация у Бахмута, Клещеевки, Херсона, Крынок, Днепра, Часова Яра, о чем пишут военкоры 13 января?

Ситуация на Запорожском направлении. Обстановка у Работино, Вербового, Новопрокоповки

«На Запорожском направлении ВС РФ атакуют к западу от села Работино, из района Новопрокоповки, Вербового и от Новофёдоровки. Особой динамики ЛБС нет, но активность боевых действий увеличилась», — пишет WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Запорожском направлении российские военнослужащие активизировали наступательные действия в районе Вербового.

«За минувшие сутки российской армии удалось зачистить несколько лесополос западнее этого населенного пункта. В ответ противник активно применяет артиллерию и ударные дроны», — сообщил он.

«Два майора» передают, что на Запорожском фронте боевые действия шли в районе Работино — Новопрокоповка — Вербовое, применяется российская авиация с ФАБ с УМПК.

«В Сеть попадает все больше кадров с готовыми к применению и уже установленных на самолетах ФАБ-1500 и ОДАБ-1500. В районе Нестерянки (западнее Работино, новое направление, на котором активизированы наступательные действия) сообщают о тактическом успехе подразделений ВС России, с боем занявших позиции противника после артподготовки», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Артемовском направлении. Обстановка у Бахмута, Клещеевки, Андреевки

«На Бахмутском направлении ВС РФ штурмуют высоты северо-западнее Клещеевки и Богдановку. Из последнего перечисленного населенного пункта ВСУ отходят в укрепрайон в Часовом Яре», — пишет WarGonzo.

Евгений Лисицын рассказал, что на Артемовском направлении российская армия активизировала свои действия к северу, нанеся удар между Веселым и Берестовым, что восточнее Соледара.

«Также ВС РФ штурмуют высоты северо-западнее Клещеевки и продвигаются юго-западнее села, используя тактику малых групп», — сообщил он.

Фото: МО РФ

«Два майора» передают, что севернее Соледара ВС России продвинулись вдоль железной дороги в направлении поселка Выемка, что стало неожиданностью для ВСУ.

«Западнее Артемовска (Бахмута) наши передовые подразделения действуют на окраинах Ивановского (Красного). Идут бои у Клещеевки: южнее остатков села и севернее — в районе высот», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Херсонском направлении. Обстановка у Херсона, Крынок, Днепра

«На Херсонском направлении без особых изменений. В основном бои перешли в позиционную стадию. Сейчас российская армия сосредоточила свои усилия на поражении мест дислокации противника, а также складов с боеприпасами», — рассказал Евгений Лисицын.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении движение малых десантных групп ВСУ на лодках по воде затрудняют замерзающие участки водной поверхности.

«ВС России сконцентрировали усилия на уничтожении живой силы и плавсредств противника с воздуха, при отрицательных температурах на ветру выжить в воде практически нереально», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Луганском и Купянском направлениях

«Продолжаются бои в районе Торского выступа, Серебрянском лесничестве, в районе Синьковки на Купянском напралении», — пишут «Два майора».

Евгений Лисицын рассказал, что на Кременском направлении попытка ВСУ контратаковать в районе Торского выступа успешной не была.

«Наши, в свою очередь, продолжили атаки у Ямполовки. На Купянском направлении российская армия продвигается к реке Оскол, взяв несколько опорных пунктов ВСУ, и продолжает атаки в районе Синьковки», — отметил он.

Фото: МО РФ

WarGonzo сообщил, что на Луганском направлении — встречные бои в Серебрянском лесном массиве юго-западнее Дибровы, ВС РФ атакуют у Тернов и Синьковки.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Удары и взрывы на Украине 13 января

«С вечера ВС России нанесли удары ракетным вооружением и БПЛА „Герань“. Взрывы звучали в Киеве, Днепропетровске, Харьковской, Сумской и Херсонской областях. К утру противник заявил о 10 наших стратегических бомбардировщиках Ту-95МС в воздухе в районе пусковых рубежей, после 06:00 сообщили о пуске ракет воздушного базирования. Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области. Хаос в мониторинговых каналах противника в ходе сегодняшнего комбинированного удара и сообщения о летящих в разных направлениях ракетах может указывать на применение армией России ложных целей», — пишут «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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