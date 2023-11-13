Последние новости с фронтов СВО 13 ноября: что у Днепра, Бахмута, Работино WarGonzo: ВСУ пытаются перехватить инициативу у Токмака в Запорожье

Фото: МО Украины

Украинская армия ведет наступательные действия в районе Токмака на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Какая сейчас обстановка на Херсонском направлении, у берегов Днепра, Бахмута и других участков фронта СВО?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Токмака, Вербового 13 ноября 2023 года

«На Запорожском направлении украинские войска перешли к методичным попыткам взять инициативу на ранее занятом плацдарме в районе Токмака. Причем на флангах. При поддержке средств дальнего поражения они стремятся продвинуться в районе Ровного и Вербового. А вот со стороны Новофедоровки контратаковали уже ВС РФ. Под ударами украинские позиции в Каменском, Новоандреевке, Новопавловке, Новоданиловке и Гуляйполе. Российские — в Нестерянке, Копанях, Ильченкове, Новопрокоповке, Новопокровке и Новофедоровке», — отметил WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Запорожском фронте сообщают об активных действиях ВС РФ у Работино, отбит опорный пункт у ВСУ.

«Восточнее Вербового вблизи н. п. Пологи враг применяет FPV-дроны для ударов по автомобильной технике, в том числе с мирным населением. После проливного дождя враг с новым энтузиазмом ударил снарядами, в том числе кассетными, с целью поражения наших позиций. Вражеские снаряды не достигли своих целей. В промежутках и паузах отрабатываем нашей артой. Птички с раннего утра в воздухе выявляют очередную цель для дальнейшей работы арты. Работаем», — сообщил источник.

Readpvka передает, что на Ореховском участке ВСУ пытаются продавить оборону ВС РФ у Копаней и Новопрокоповки.

«В районе Вербового идут встречные бои. Тем временем на Времевском выступе русская армия контратакует в районе Старомайорского», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 13 ноября 2023 года

«На Бахмутском направлении российские войска при поддержке артиллерии контратаковали у Андреевки и Клещеевки. ЛБС не изменилась. Также была попытка продвинуться со стороны Дубово-Васильевки. Без успеха. Под обстрелами ВСУ в Ивановском, Богдановке, Федоровке, Выемке, Верхнекаменском и Северске. ВС РФ — в Курдюмовке, Бахмуте, Берховке и Сакко и Ванцетти», — сообщил WarGonzo.

«Два майора» пишут, что севернее Артемовска (Бахмута) за несколько дней боев армия России продвинулась в сторону Богдановки, удалось восстановить контроль над Берховским водохранилищем. На южном фланге идут бои за Клещеевку и близлежащую высоту, отметил источник.

«К северу от Бахмута (Артемовска) наши бойцы продвигаются в районе Берховского водохранилища. К югу продолжаются бои в Клещеевке и Андреевке, где русская армия выбивает ВСУшников с ранее занятых позиций», — рассказала Readovka.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Херсонское направление. Ситуация у берегов Днепра, Крынок 13 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении существенных изменений не произошло. ВСУ при поддержке артиллерии настойчиво пытаются закрепиться на левобережье у Поймы и Песчановки. На данный момент можно говорить лишь о периодическом присутствии украинских подразделений в районе этих населенных пунктов. В свою очередь, ВС РФ пытаются выбить ВСУ с их реального плацдарма в Крынках. По украинским позициям работает артиллерия. Но ВСУ зацепились и уходить не собираются», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении ВСУ удерживают плацдарм в части н. п. Крынки, незначительно расширяя свое присутствие на юг через дорогу в лесонасаждениях.

«ВС России постоянно наносят удары по селу, уничтожая места укрытия личного состава противника, применяя широкий спектр средств поражения, в том числе термобарические снаряды ТОС „Солнцепек“. Наносятся удары и по вражескому берегу Днепра. Работает наша авиация, применяются тяжелые фугасные авиабомбы. Так, по оценкам Генштаба противника, за сутки авиаудары нанесены по Херсону, н. п. Новоберислав, Тягинка, Ивановка», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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