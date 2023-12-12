Последние новости с фронтов СВО 12 декабря: сводка военкоров, успехи ВС РФ WarGonzo: ВС РФ имеют серьезный тактический успех у Бахмута

Фото: МО РФ

Российские войска смогли отразить четыре атаки армии Украины у Работино и Вербового на Запорожском направлении, передают «Два майора». Что сегодня происходит на Артемовском и Херсонском направлениях, какая сейчас ситуация у Бахмута, Клещеевки, Крыма, Крынок, берегов Днепра, о чем пишут военкоры 12 декабря?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 12 декабря 2023 года

«На Запорожском фронте отражены четыре атаки противника на участке Работино — Вербовое. У Работино наши войска, отразив накат противника, после артподготовки контратаковали и заняли некоторые позиции ВСУ. Задействуется авиация с ФАБ-500 для уничтожения живой силы и техники противника в местах скопления», — пишут «Два майора».

WarGonzo передает, что на Запорожском направлении российские войска контратакуют со стороны Новопрокоповки и Новофедоровки, ЛБС без изменения.

«На Ореховском участке русская армия вернула часть позиций со стороны Новопрокоповки. Тем временем ВСУ безуспешно пытаются атаковать в районе Вербового и Работино. На Времевском выступе наши бойцы наступают у Старомайорского и Урожайного», — рассказала Readovka.

Российские войска значительно продвинулись северо-восточнее Новопокровки Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Противник несет значительные потери. Мы знаем о том, что с позиций выводят части нацистской группировки „Марун“, которая понесла значительные потери», — заявил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 12 декабря 2023 года

«В районе Артемовска (Бахмута) ВС РФ продолжают продвигаться в направлении Богдановки, а также в районе недавно взятого Хромового. Продвижение чувствительно для ВСУ, враг пишет, что «ситуация продолжает ухудшаться, можно утверждать, что ВСУ начинают оборонительную операцию г. Часов Яр», — пишут «Два майора».

«Рыбарь» передает, что продолжаются ожесточенные бои под Бахмутом, где украинские подразделения ценой значительных потерь пытаются сдержать натиск российских войск.

«Русская армия продолжает продвигаться у трассы на Часов Яр и в направлении Богдановки. В Клещеевке, как и в Андреевке, продолжаются бои», — рассказала Readovka.

«Военкоры Русской Весны» сообщили, что на северном фланге Бахмута армия России продолжает наступление.

«Отдельная гвардейская 200-я бригада ведет штурм Богдановки, наши бойцы обходят поселок по флангам и уничтожают засевших в нем боевиков ВСУ огнем РСЗО и ударных дронов. На северном фланге Бахмутского направления российские войска продвинулись восточнее Богдановки и севернее Хромово», — добавил источник.

WarGonzo отметил, что на Бахмутском направлении — серьезный тактический успех российских войск в направлении Ивановского, в районе Хромового и Богдановки.

«Таким образом, идет наступление на главный украинский укрепрайон на данном участке в Часовом Яре», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Херсонское направление. Ситуация у Крыма, Херсона, Крынок, берегов Днепра 12 декабря 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении шли встречные бои в Крынках. ВСУ пытаются закрепиться в лесопосадке. Без успеха. Их позиции — под мощным огнем российской артиллерии и авиации. При этом ВС РФ пока не могут ликвидировать их плацдарм на левобережье Днепра. Также под ударами ВСУ в Очакове, Херсоне, Антоновке, Новотягинке, Тягинке и Львовом. ВС РФ — в Голой Пристани, Алешках, Пойме и Песчановке», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Херсонском направлении обстановка изменений не претерпела, в Крынках идут бои, обе стороны также поражают объекты друг друга в тылу.

«Поступают сведения о возможной подготовке противника к высадкам на новых участках, что вполне может являться очередной радиоигрой», — добавил источник.

«НгП раZVедка» рассказала, что плацдарм ВСУ на левом берегу в районе Крынок подвергся очень мощному огневому давлению со стороны ВС РФ.

«Противник вдвое сократил численность своих сил, наши войска продвигаются в Крынках, расширяя контролируемую зону, тем не менее ситуация остается сложной, так как основную проблему создают не украинские морпехи, а дроны: на островах и на правом берегу Днепра работают пункты запуска БПЛА, непосредственно над самим н. п. постоянно находятся несколько дронов разведчиков, отслеживающих малейшее передвижение в районе леса и населенного пункта», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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