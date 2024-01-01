Последние новости с фронтов СВО 1 января: что было в новогоднюю ночь Военкор Лисицын: ВС РФ продвинулись западнее Вербового в Запорожье

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российская армия на Запорожском направлении продолжает атаковать позиции войск Украины, занятые ими в ходе так называемого контрнаступления, передает WarGonzo. Что сегодня происходит на Артемовском, Херсонском направлениях, какая сейчас ситуация у Крыма, Крынок, Клещеевки, Бахмута, Работино, о чем пишут военкоры 1 января?

Запорожское направление. Ситуация у Работино и Вербового 1 января 2024 года

«На Запорожском направлении ВС РФ планомерно выдавливают ВСУ на южной части плацдарма, занятого в ходе летне-осенней наступательной кампании. В районе Новопрокоповки российские войска продвинулись. Со стороны Новофёдоровки также атаковали, но успеха не имели», — пишет WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Запорожском направлении российская армия продвинулась западнее Вербового, а также вернула большинство оставленных позиций восточнее Новопрокоповки.

«Во многом наше продвижение связано с тем, что из Запорожья украинские резервы уехали на другие направления», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 1 января 2024 года

«На Артемовском направлении пришли хорошие новости с района Богдановки. Здесь наши парни заняли несколько позиций ВСУ на западной окраине населенного пункта. Противник спешно отступает, большая часть поселка за нашей армией. Отмечу, сразу за Богдановкой расположен Часов Яр и, скорее всего, бои за этот город начнутся уже в ближайшее время», — заявил Евгений Лисицын.

Readovka передает, что российская армия продолжает штурмовать позиции ВСУ в районе Богдановки.

«К тому же наши бойцы наступают к северо-западу от Клещеевки и у Андреевки», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Херсонское направление. Ситуация у Херсона, Крынок, берегов Днепра 1 января 2024 года

«На Херсонско-Крымском направлении ВС РФ атаковали Крынки. Зачистить левобережье в истекшем году российским войскам не удалось. Но часть позиций отбили. Впрочем, ВСУ тоже не особо потеряли. Закрепились на островах», — передает WarGonzo.

Евгений Лисицын рассказал, что на Херсонском направлении была уничтожена очередная группа солдат ВСУ.

«Киевское командование упорно продолжает отправлять новых смертников в этот район, но не всем удается преодолеть Днепр — российская разведка и артиллерия за передвижениями противника следит, и тела вээсушников регулярно отправляются на дно реки», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что происходило на фронтах СВО в новогоднюю ночь, основные моменты

«Новогодняя ночь не прошла для фронта спокойно. Ожесточенные гибелью мирного населения в Белгороде ВС России наносили массированные удары по целям в ближнем и глубоком тылу противника. Доставлены боезаряды в Одесскую, Харьковскую, Черкасскую, Винницкую, Хмельницкую, Николаевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую области. ПВО ВСУ в Одессе снова отличалась бездарностью и вела огонь фактически по своим гражданам. Вся линия боесоприкосновения со стороны ВС России мстила за Белгород: ствольная и реактивная артиллерия била по заранее выявленным целям на всем протяжении фронта», — пишут «Два майора».

Авторы канала отметили, что ВСУ за последние сутки наносили удары по Донецку и Белгородской области.

«По ДНР били из РСЗО. Есть раненые и погибшие среди мирного населения, сообщают о гибели наших журналистов. Били по Курской, пытались атаковать Ростовскую область. В целом в новогоднюю ночь весь фронт характеризовался плотными артиллерийскими обстрелами обеих сторон. Примечательно, что ранее, с 2014 года, активно продвигались нарративы о „новогоднем“, „рождественском“ и иных „перемириях“. Сегодня же ночью фронт пылал», — добавил источник.

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