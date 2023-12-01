Последние новости с фронтов СВО 1 декабря: сводка военкоров, где идут бои «Два майора»: ВС РФ отбили некоторые позиции у Работино в Запорожье

Фото: МО РФ

ВС РФ атакуют позиции ВСУ на западных окраинах села Работино на Запорожском направлении, передает WarGonzo. Какая сейчас ситуация на Артемовском и Херсонском направлениях, что у Крынок, Крыма и Бахмута, о чем пишут военкоры сегодня?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Копаней 1 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии давят на ВСУ на западных окраинах села Работино. Украинские штурмовые подразделения ведут аналогичные действия к северо-западу от Вербового», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Запорожском фронте ВС России отбили ряд позиций у Работино.

«Работают FPV-дроны противника, сообщают о применении ВСУ вертолетов несколько раз в неделю на предельно низких высотах для ударов по нашим позициям», — сообщил источник.

Readovka рассказала, что на Ореховском участке российская армия контратаковала к западу от Работино, вернув часть позиций.

«ВСУ атаковали у Вербового, без успеха. На Времевском выступе встречные бои», — отметили авторы канала.

«Рыбарь» пишет, что на Ореховском участке армия Украины не прекращает атаковать, несмотря на проливные дожди и снег.

«ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку севернее Вербового, однако получили жесткий отпор российских войск, которые затем перешли в контратаку», — добавили авторы канала.

Российские военные уничтожили украинский танк немецкого производства Leopard 2A4 в районе Работино Запорожской области, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки 1 декабря 2023 года

«На Бахмутском (Артемовском) направлении российские войска после артобстрелов продолжили атаки к северо-востоку от Клещеевки с целью выбить ВСУ с высот. Без успеха. Со стороны Хромового и Берховки они ведут наступление на Богдановку», — пишет WarGonzo.

«Рыбарь» передает, что на южном фланге Бахмута идут ожесточенные столкновения за господствующие высоты севернее Клещеевки.

«Обстановка на этом участке фактически не изменилась, ни одна из сторон не может достигнуть какого-либо решающего преимущества», — сообщил источник.

Readovka рассказала, что российская армия пресекла попытки ВСУ атаковать в районе Берховского водохранилища, а также продвинулась у Богдановки, в Клещеевке и Андреевке продолжаются ожесточенные бои.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Херсонское направление. Ситуация у Крынок, Крыма, Херсона, берегов Днепра 1 декабря 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении продолжались встречные бои в Крынках. ВСУ пытаются закрепиться в лесопосадках. ВС РФ стремятся не позволить им это сделать. Украинские позиции в селе под плотными ударами российских средств дальнего поражения», — пишет WarGonzo.

«Рыбарь» передает, что на Херсонском направлении ВСУ по-прежнему удерживают плацдарм в Крынках, не оставляя попыток расширить зону контроля в сторону посадок южнее села.

«Однако по позициям украинских сил без перерыва работает российская артиллерия и авиация, в результате чего им пришлось отойти на северные окраины населенного пункта», — отметили авторы канала.

«Два майора» рассказали, что на Херсонском направлении продолжаются бои у Крынок на левом берегу Днепра.

«ВСУ не в состоянии расширить зону контроля, теряют личный состав, восполняют потери путем переброски живой силы на лодках», — подчеркнул источник.

«Военная хроника» рассказала, зачем ВСУ перебросили танки на правый берег Днепра.

«30 ноября появилось видео с поражением двух украинских танков на правом берегу Днепра, рядом с н. п. Тягинка (Херсонская область). Село в Бериславском районе расположено в 4,5 км от места высадки украинского десанта в Крынках. После обнаружения их ночью две боевые машины были уничтожены расчетами БПЛА „Ланцет“. О чем это говорит? Судя по тому, где зафиксировано уничтожение танков, обеспечение всей операции украинских войск на левом берегу Днепра „висит“ на одном маршруте снабжения, который контролируется различными разведывательными средствами ВС РФ. Что характерно, в районах западнее и восточнее линии снабжения неоднократно фиксировалось поражение артиллерии ВСУ, рассредоточенной в лесополосах. Судя по всему, ее расположение и обусловлено близостью транспортного маршрута, позволяющего перемещать орудия и снабжать их боеприпасами», — отметили авторы канала.

«Военная хроника» считает, что есть две причины появления танков на правом берегу.

«Первая: танки выдвигались на огневые позиции, чтобы поддержать десант ВСУ. Бронетехнику, предположительно, могли задействовать из-за сложностей с применением артиллерии (чем они вызваны — эффективностью контрбатарейной борьбы ВС РФ или проблемами с логистикой, — еще предстоит установить). Вторая: танки обнаружены при попытке покинуть район. Возможно, ранее их разместили там в надежде, что их удастся переправить на левый берег, однако сложности с десантной операцией повлияли на планы переброски. При этом машины были переброшены на опасно близкое расстояние: от Крынок до места, где были уничтожены танки, всего 8 км. Это место находится в зоне досягаемости большинства артиллерийских систем, не говоря уже о реактивной артиллерии, или дронов „Ланцет“, дальности которых достаточно, чтобы оперативно поражать цели после обнаружения», — добавил источник.

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