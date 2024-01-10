Последние новости из зоны СВО 10 января: что в Авдеевке, Марьинке, Бахмуте «Соловьев Live»: ВС РФ под Авдеевкой «забирают опорник за опорником» ВСУ

Фото: МО Украины

Российские военные продолжают брать «опорник за опорником» ВСУ под Авдеевкой, отражают атаки в Запорожье близ Вербового и продвигаются вокруг Марьинки. Что происходит в зоне СВО 10 января?

Что происходит под Херсоном 10 января

Telegram-канал «Два майора» пишет о продолжающихся боях в Крынках Херсонской области.

«На Херсонском направлении продолжаются бои в Крынках. ВСУ перемещаются по разбитому селу в поисках более-менее целых домов, на днях сообщали об истерике одного из военнослужащих противника в радиосетях. <...> Безумный расход личного состава ВСУ...» — говорится в публикации.

Telegram-канал проекта WarGonzo сообщает, что «на Херсонско-Крымском направлении — тактические встречные бои в Крынках. ЛБС кардинально не изменилась. Видно, что обе стороны из-за сильного напряжения серьёзно устали».

Олег Царев в своем канале сообщает, что ВСУ продолжают держать оборону своего небольшого плацдарма в Крынках.

«ВС РФ не дают им возможности обеспечить пополнение резервов и снабжение. По мнению ряда аналитиков, Киев ставил задачу расширить зону контроля ВСУ на левом берегу для создания угрозы сухопутному коридору на Крым. Однако ни занять новые населенные пункты, ни переправить технику и ПВО ВСУ не могут. Кроме живой силы у противника нет ничего», — пишет Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО Украины

Что происходит в Запорожье 10 января

«На Запорожском фронте ВСУ малыми группами пехоты вновь пытались атаковать в направлении Вербового, но они были уничтожены в бою. Продолжаются взаимные артиллерийские обстрелы, ВС России применяют тактику налетов штурмовых групп десанта на БМД на вражеские опорные пункты. Это позволяет „кошмарить“ противника и не давать ему продвигаться вперёд. <...> По всей видимости, идёт работа на истощение противника», — пишет канал «Два майора».

WarGonzo сообщает, что в Запорожье ВС РФ атакуют окраины Работино, бьются близ Новопрокоповки и Вербового.

«На Запорожском направлении армия России продолжает возвращать позиции, утраченные летом. У Работино боевая работа дается немного легче, чем у Вербового, где идут встречные бои. Однако за несколько последних дней продвижение ВС РФ на запад очевидно. Успехи наших подтверждает и противник», — пишет Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит в Авдеевке, Марьинке и Бахмуте 10 января

«Западнее Марьинки ВС России продвигаются в Георгиевке, южнее, у Новомихайловки, ввод противником резервов отодвинул наши подразделения назад. Данный факт показывает, что враг не намерен сдавать населенные пункты и в состоянии умело контратаковать», — пишут авторы канала «Два майора».

В Авдеевке, по их данным, идут тяжелые бои у Степового и коксохимического завода. «Без значимых изменений фронта и западнее Артемовска (Бахмута): сражения идут у Богдановки, Ивановского, Клещеевки», — отмечает канал.

«На Авдеевке продолжаем забирать опорник за опорником противника. Хотелось бы, но никаких существенных изменений в конфигурации фронта пока нет. Есть мелкие тактические успехи, но из них в итоге и складывается большая стратегическая победа», — сообщил Сергей Макаренко, спецкор «Соловьев Live».

Царев сообщает о продвижении ВС РФ у Первомайского, у Степного и АКХЗ идут тяжелые бои.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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