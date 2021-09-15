После нападения на отдел полиции в Лиски прибыл спецназ ФСБ

Спецподразделение ФСБ с группой сапёров прибыли в Лиски к отделу полиции, которое было атаковано неизвестным. Кроме «спецов» на место прибыли сотрудники следственного комитета. Об этом сообщает Telegram-канал «ИНФО ДЕНЬ».
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Ранее сообщалось, что стали известны новые детали о напавшем на отдел полиции в Воронежской области. По данным следственного комитета, мужчина сначаласовершил тройное убийство. От его рук погибла женщина и двое детей. Далее он отправился в Лески и устроил стрельбу в полицейском участке. На данным момент удалось установить направление в котором скрылся преступник. По предварительным данным, стрелок направился на своем автомобиле "Нива" в город Острогожск Воронежской области. Объявлен план перехват.