16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

После нападения на отдел полиции в Лиски прибыл спецназ ФСБ

11:53, 16 сентября 2021
После нападения на отдел полиции в Лиски прибыл спецназ ФСБ Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Спецподразделение ФСБ с группой сапёров прибыли в Лиски к отделу полиции, которое было атаковано неизвестным. Кроме «спецов» на место прибыли сотрудники следственного комитета. Об этом сообщает Telegram-канал «ИНФО ДЕНЬ».

СМИ опубликовали видео прибытия спецподразделения ФСБ и группы взрывотехников к полицейскому отделению, которое подверглось нападению. Кроме силовиков и следователей, на место прибыли машины скорой помощи.

В Лиски прибыли взрывотехники Фсб к отделу полицииВ Лиски прибыли взрывотехники Фсб к отделу полицииonly_liski36/vk.com

Ранее сообщалось, что стали известны новые детали о напавшем на отдел полиции в Воронежской области. По данным следственного комитета, мужчина сначаласовершил тройное убийство. От его рук погибла женщина и двое детей. Далее он отправился в Лески и устроил стрельбу в полицейском участке. На данным момент удалось установить направление в котором скрылся преступник. По предварительным данным, стрелок направился на своем автомобиле "Нива" в город Острогожск Воронежской области. Объявлен план перехват.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео