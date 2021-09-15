После нападения на отдел полиции в Лиски прибыл спецназ ФСБ

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Президент России Владимир Путин назвал поспешным вывод войск западной коалиции во главе с США из Афганистана. Российский лидер усмотрел в этом первопричину сложившегося кризиса в регионе. Об этом, как передаёт ТАСС, глава государства заявил во время выступления по видеосвязи на конференции стран — членов ОДКБ

Президент России поднял вопрос безопасности на границах соседствующих с Афганистаном стран. По его мнению, ситуация нестабильная и вызывает опасение. Будущие риски являются вызовами для безопасности в регионе. Не только не...