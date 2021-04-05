Послание Путина помешает отчёту правительства в Госдуме

https://static.news.ru/photo/e670f3fa-95ff-11eb-a92a-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правительство РФ намерено обратиться в Госдуму с просьбой перенести дату ежегодного отчёта о работе перед депутатами. Как пояснил пресс-секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина Борис Беляков, изначально предоставление отчёта было запланировано на 21 апреля, но, как выяснилось, в этот день президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

Так как послание президента Федеральному собранию назначено на 21 апреля и совпадает с отчётом правительства в Госдуме, правительство обратится с просьбой перенести отчёт на более поздний срок, — сказал Беляков журналистам.

На эту информацию уже отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что вопрос будет обсуждаться с фракциями и на совете нижней палаты. Будет назначена другая дата — по словам Володина, не намного позже изначально планировавшейся.

Мы не будем отодвигать далеко дату отчёта правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов, — написал Володин в Telegram-канале.

Как ранее писал NEWS.ru, дату послания президента Федеральному собранию озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что место проведения мероприятия будет объявлено позднее.