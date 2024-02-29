Послание Путина Федеральному собранию 29.02.2024: онлайн-трансляция

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов/ТАСС

Владимир Путин

В четверг, 29 февраля, президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Это ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нем дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин лично работает над текстом. Сам глава государства рассказывал, что «с учетом внутриполитического календаря» в послании-2024 будут поставлены задачи на ближайшие шесть лет.

Обычно на церемонию приглашают около тысячи гостей — сенаторов, депутатов Госдумы, членов правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей региональных заксобраний и так далее. В этом году, по словам Пескова, на мероприятии будут присутствовать и участники спецоперации на Украине.

Для Владимира Путина нынешнее выступление станет 19-м. Оглашение послания в 2023 году стало одним из самых продолжительных за всю историю — оно продлилось 1 час 45 минут. В ходе выступления президент рассказал в том числе об СВО, ее причинах, отношениях со странами Запада. Тогда же глава государства объявил и о решении приостановить участие России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Большой блок выступления касался и социальной политики: например, президент сообщил о мерах поддержки участников СВО и повышении МРОТ.

В этом году послание президента снова пройдет в Гостином Дворе. Начало запланировано на 12:00 мск.

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