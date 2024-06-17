«Посадки, безусловно, нужны»: Сладков об изменениях в МО при Белоусове Сладков: главная задача Белоусова в МО заключается не в карательных действиях

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Андрей Белоусов

После назначения на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова общество ждало «посадок», однако его главная задача состоит не в карательных действиях, написал в Telegram-канале военкор Александр Сладков. По его словам, Белоусов должен сделать так, чтобы народные деньги для СВО были использованы грамотно. Вместе с тем «посадки, безусловно, нужны», добавил военкор.

Несмотря на ожидание общества глобального аудита финансовой деятельности МО РФ и посадок, посадок, посадок — главная задача нового министра, по-моему, не в карательных действиях. Точнее, аудит должен быть, но на этом этапе главное — не посадки, а недопущение расширения военного бюджета, изгнание из статей расходов пиарщины и приход к абсолютно эффективному использованию имеющихся огромных денег на повышение боеспособности наших войск, — написал Сладков.

По словам военкора, любой, кто «стырил» у армии хотя бы копейку, должен быть наказан. Говоря о расширении военного бюджета, Сладков отметил, что, вероятнее всего, этот шаг нанесет ущерб классической экономике страны.

Сегодня Белоусов проинспектировал центр управления сухопутных войск. Глава Минобороны заслушал доклады о боевом управлении соединениями и воинскими частями, а также по актуальной обстановке в зоне проведения спецоперации.