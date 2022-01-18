Порывистый ветер в Сочи стал причиной ухода самолётов на второй круг

Самолёты не могут приземлиться в аэропорту Сочи из-за нелётной погоды и вынуждены уходить на второй круг в ожидании смягчения погодных условий. В социальной сети Instagram появилось видео одной из попыток пилотов посадить авиалайнер.

На видеозаписи показано снижение пассажирского самолёта, ему остаётся несколько метров до касания с землёй, однако завершению манёвра мешает порывистый ветер. На кадрах видно, как самолёт начинает шатать и пилоты решают вновь набрать высоту и уйти на второй круг.

Пользователи Сети оценили действия пилотов и проявленный ими профессионализм.

Настоящие профессионалы, всем ветрам назло! — написал один из пользователей.

Некоторые юзеры оставляли и эмоциональные комментарии.

Если бы я была в этом самолёте, то ревела бы от страха, — написала женщина.

Самолёт из Магнитогорска в результате сильного ветра также не смог приземлиться в международную авиагавань Сочи и был вынужден направиться на запасной аэродром в Минеральные Воды.

На другой видеозаписи показана жёсткая посадка самолёта, который находился под необычным углом за секунды до приземления.

Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга, успешно сел в аэропорту Самары после сообщения о бомбе в салоне лайнера.

25 декабря прошлого года у пассажирского самолёта при попытке взлёта взорвался один из двигателей. Видеозапись взрыва двигателя, находившегося по левому борту самолёта, была запечатлена на камеру. По предварительной версии, причиной мог стать помпаж двигателя.