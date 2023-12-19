«Порвем противника»: Сладков заявил, что ВС РФ всё чаще «ловят кураж» Военкор Сладков сообщил, что российские солдаты «ловят кураж» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Солдаты российской армии всё чаще стали «ловить кураж», заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, ВС России обязательно «порвут» Вооруженные силы Украины в зоне проведения спецоперации.

Российский солдат все чаще ловит кураж. И чем дальше, тем больше. Да, нам сказали, что надо набрать вместо более 700 000 добровольцев. Пойдем вперед — желающих появится много. Порвем противника, обязательно порвем, — сказал военкор.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос сообщил, что применение российскими военными FPV-беспилотников и радиоразведки позволяет им добиваться тактических успехов. По его словам, действия ВС РФ лишают украинских военных возможности находить укрытия в зданиях на передовой, что замедляет продвижение подразделений ВСУ.

Также украинский аналитический ресурс DeepState объявлял, что ВС России удалось продвинуться сразу по трем направлениям в зоне спецоперации. По его информации, российской армии удалось добиться успехов возле города Марьинки, сел Степного и Лимана Первого. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Тем временем глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году Вооруженные силы России продолжат проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, которые определил верховный главнокомандующий, и это является их приоритетной целью. По его словам, поставленные на 2023 год задачи в целом выполнены.