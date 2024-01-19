Пороховой завод и нефтебаза попали под удары: как ВСУ атакуют РФ 19 января

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Тамбовской области беспилотник упал на пороховой завод, обошлось без последствий. Нефтебаза загорелась в Брянской области после сброса боеприпаса с БПЛА. Донецкая Народная Республика находилась под обстрелами 24 раза. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

БПЛА упал на пороховой завод под Тамбовом

Украинский беспилотник самолетного типа упал на Тамбовский пороховой завод в Котовске. По информации Telegram-канала SHOT, это произошло накануне в районе четырех часов утра.

Telegram-канал Mash в свою очередь уточняет, что дрон рухнул около цеха № 3, где смешивают пороха. Его обнаружили сотрудники предприятия, после чего завод пришлось эвакуировать.

Никто из работников не пострадал, повреждений не зафиксировано. БПЛА увезли с территории завода саперы.

Нефтебаза загорелась в Брянской области после атаки дрона

Утром 19 января Минобороны РФ отчиталось об уничтожении над Брянской областью беспилотника самолетного типа. Его сбили в районе 06:40 по московскому времени.

Чуть позже глава региона Александр Богомаз уточнил, что в момент уничтожения БПЛА сбросил боеприпас. Тот упал на территории Клинцовской нефтебазы. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Имеется возгорание резервуаров в обваловании. В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные расчеты ГУ МЧС России по Брянской области и Брянского пожарно-спасательного центра», — написал он в своем Telegram-канале.

В тушении возгорания участвуют по меньшей мере 13 пожарных машин. Как сообщает РИА Новости, к месту также прибыл пожарный поезд.

Позже над регионом сбили еще два БПЛА самолетного типа. Их обломки упали в Погарском и Унечском районах. Никто не пострадал, разрушений нет, уточнил Богомаз.

Кроме того, в Брянскую область пыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа, утверждает Mash.

По информации канала, порядка 20 украинских военных с автоматами, пулеметами и гранатами атаковали грузовой автомобиль в приграничном селе Зерново, но получили отпор со российских пограничников. После этого они отступили с большими потерями.

К Москве, предположительно, мог лететь беспилотник

Днем 18 января в столичном аэропорту Внуково объявили план «Ковер», который вводят при обнаружении в воздушном пространстве постороннего летающего объекта.

«По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково с 11:47 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорилось в сообщении воздушной гавани.

Все самолеты перенаправили в другие аэропорты города, чуть позже в Шереметьево тоже временно перестали принимать суда. Часть лайнеров ушла на запасной аэродром в Нижнем Новгороде.

Аэропорты города полностью возобновили работу в обычном режиме после 14:00. Официальную причину случившегося столичные власти не называли.

Ранее в этот же день около 01:30 украинский беспилотник сбили на подлете к Москве в районе Подольска. Никто из местных жителей не пострадал, обошлось без разрушений.

Снаряд ВСУ пробил стену многоквартирного дома в Горловке

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 24 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 44).

Фото: МО Украины

На Горловском направлении украинские войска совершили 13 обстрелов, на Донецком — девять, а на Ясиноватском — два. По региону выпущено 70 боеприпасов. Повреждения получили один жилой дом, два инфраструктурных объекта и один автомобиль.

В Донецке пострадал детский сад № 150, а в поселке Старомихайловка — школа на улице Чапаева. В Горловке произошло прямое попадание снаряда в стену многоквартирного жилого дома на улице 60 лет СССР.

В ночь на 19 января ВСУ продолжили обстреливать регион. На улице Семенова-Тянь-Шанского в Куйбышевском районе областного центра в результате прилета ранения получила женщина 1949 года рождения.

15 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 15 снарядов из артиллерии и минометов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, под огнем оказались Терезовка, Муром, хуторы Старый и Валковский.

В Терезовке в результате прилетов повреждения получили один автомобиль и два частных жилых дома. У последних выбило стекла и посекло фасады.

Журавлевку атаковал дрон-камикадзе. В Середе БПЛА сбросил осколочный боеприпас. А в Почаеве два беспилотника удалось посадить средствами РЭБ. Во всех случаях обошлось без последствий на земле.

Накануне в регионе работали средства ПВО. При падении обломков украинских снарядов в селе Мясоедово пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу Белгорода с ранением коленного сустава.

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