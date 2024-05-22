«Поразила цифра»: Коц о ликвидации орудий ВСУ на Харьковском направлении Коц: одна бригада спецназа уничтожила 40 артиллерийских орудий ВСУ за 10 дней

Фото: МО РФ

Одна бригада российского спецназа за 10 дней боев смогла уничтожить сразу 40 артиллерийских орудий Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он назвал такие показатели поразительными. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По Харьковщине. Поразила цифра: только одна бригада спецназа на Слобожанщине за 10 дней боев уничтожила 40 артиллерийских орудий противника. В основном «Ланцетами» и FPV-дронами, — написал Коц.

Военкор уточнил, что российские войска на Харьковском направлении продолжают наступление. По его словам, ВС РФ вошли в село Зеленое, которое находится между Волчанском и Липцами. Кроме того, как утверждает Коц, бои ведутся в районе населенных пунктов Волоховка, Чайковка, Охримовка и Малая Волчья.

Судя по приготовлениям противника и стягиваемым ресурсам, Киев планирует развернуть контрнаступательную операцию, цель которой — отбросить группировку войск «Север» обратно к границе. Слишком много безответных вопросов задает украинское общество, — отметил он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны за сутки сбили 34 украинских беспилотника, две авиабомбы Hammer и один снаряд HIMARS. По данным военного ведомства, подразделения группировки войск «Днепр» в Новоандреевке Запорожской области, а также Ивановке и Тягинке Херсонской области ликвидировали до 35 бойцов ВСУ, семь автомобилей и четыре гаубицы.