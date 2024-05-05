«Пора напрячься»: военкор обратился к украинским патриотам в Европе Коц: украинцам в Европе «пора напрячься» из-за угрозы выдворения на родину

Фото: МО Украины

Украинским патриотам, проживающим в Европе, пора напрячься, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Так он отреагировал на слова министра внутренних дел немецкого Гессена Романа Посека, который выразил готовность помочь Киеву вернуть домой мужчин призывного возраста.

Хоть Посек и не политик первой величины, украинским патриотам в Европе пора бы напрячься. Подобные инициативы с Запада озвучиваются пугающе часто. Все ближе тот день, когда тысячи украинских патриотов выкинут жовто-блакитные флаги и ломанутся к бабушке в Рязань, — написал Коц.

Ранее экс-министр Украины Николай Азаров заявил, что власти Киева хотят приостановить действие всех заграничных документов, в частности паспортов и водительских удостоверений, для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, живущих за рубежом. Он отметил, что Киев ждет поддержки инициативы со стороны Евросоюза.

Политик также обратил внимание, что предыдущая идея Киева остановить выдачу документов и оказание консульских услуг себя не оправдала. По данным Азарова, из-за этих мер на Украину вернулись только 50 призывников.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько в свою очередь выразил мнение, что отказ украинских дипмиссий в Европе выдавать новые паспорта мужчинам призывного возраста оставит граждан Украины за границей без документов, прав и поддержки. Он заявил, что таким образом у Киева может получиться вернуть на родину часть своего населения для мобилизации, однако большинству все-таки удастся остаться за границей.