Попытка теракта в Мелитополе: как ВСУ атакуют РФ 26 октября В Курской области деревня осталась без света и газа из-за обстрела со стороны ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российскую территорию. В Мелитополе неизвестные попытались взорвать автомобиль сотрудника администрации Запорожской области. В Белгородской области БПЛА повредил вышку связи. А в Курской области деревня осталась без света и газа из-за обстрела. Новые подробности украинских обстрелов, ударов беспилотников и других атак — в материале NEWS.ru.

Деревня в Курской области осталась без газа и света из-за обстрела

Накануне днем ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи. Там зафиксировали семь прилетов. По словам губернатора региона Романа Старовойта, никто из людей не пострадал, повреждения получила машина одного из местных жителей.

Также обстрелам подверглись село Козино и поселок Теткино. Информации о пострадавших или жертвах не поступало, однако есть разрушения: в сельском клубе села Козино выбило стекла.

Позже в этот же день украинские войска обстреляли деревню Городище. Повреждения получили три частных жилых дома, нарушены газо- и энергоснабжение населенного пункта.

В Запорожье попытались взорвать машину сотрудника администрации региона

В Мелитополе неизвестные попытались взорвать автомобиль сотрудника администрации Запорожской области. Как выяснил Telegram-канал Baza, мужчина заметил странный предмет под своей машиной в самый последний момент.

Находку проверили взрывотехники ФСБ. Опасения подтвердились — найденный под машиной предмет оказался взрывным устройством, сделанным из пакета сока, с взрывчатым веществом и электродетонатором внутри.

В минувшие сутки ВСУ продолжали наносить артиллерийские удары по населенным пунктам Запорожской области. По данным Telegram-канала WarGonzo, обстрелу подверглось село Вербовое. В Минобороны информацию не комментировали.

Беспилотник атаковал вышку связи в Белгородской области

25 августа во второй половине дня беспилотник атаковал вышку сотовой связи в селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Telegram-канал SHOT сообщал, что украинский БПЛА врезался в инфраструктурный объект, однако глава региона Вячеслав Гладков позже уточнил, что дрон сбросил боеприпас. В результате никто не пострадал, но вышка получила повреждения.

Кроме того, с помощью беспилотников ВСУ сбросили взрывные устройства в селах Цаповка, Новопетровка и Доброе. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Несколько населенных пунктов региона подверглись минометным обстрелам. В Сподарюшино зафиксировали пять прилетов, в Белянке — девять, в Новой Таволжанке — семь, в Середе — шесть, на хуторе Мухин — четыре, на хуторах Панков и Марьино — по три. Никто не пострадал, разрушений также нет.

Фото: t.ne/gubernator_46

Человек подорвался на украинском снаряде в Горловке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано восемь фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 24).

Обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов, а именно городов Донецка, Горловки, Гольмовского и села Зайцево, а также Ясиноватский район.

В результате украинских ударов в поселке Травневое пострадал один человек. Повреждения получил один частный дом в Горловке. Кроме того, как сообщил глава администрации города Иван Приходько, в поселке Майорск Никитского района Горловки погиб местный житель, подорвавшись на украинском снаряде.

За сутки на Донецком направлении ВСУ совершили три обстрела артиллерийскими боеприпасами калибра 155 миллиметров. На Горловском направлении украинские войска вели обстрелы четыре раза снарядами 152 и 155 миллиметров. А на Ясиноватском направлении зафиксирован один обстрел из артиллерии калибра 155 миллиметров. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 25 различных боеприпасов.

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