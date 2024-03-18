Попытка прорыва ДРГ ВСУ в Белгородскую область: последние новости 18 марта

Фото: Edgar GutiÃrrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинские диверсанты продолжают попытки прорваться на территорию Белгородской области, пишут военкоры. Что сейчас происходит на границе России и Украины, какие последние новости об этом выходили сегодня, 18 марта 2024 года?

Ситуация с ДРГ у Белгородской области 18 марта

«Рыбарь» отметил, что вчера шел шестой день боев в приграничье в Белгородской области.

«Противник по-прежнему проявляет активность в районе Козинки, которую в четверг он даже пытался взять с помощью вертолетного десанта. На данный момент боестолкновения идут на западной окраине населенного пункта. Поддержку ВСУ оказывает армейская авиация, пускающая неуправляемые ракеты с кабрирования в сторону позиций ВС РФ. Один из таких вылетов закончился тем, что бойцы 138-й мотострелковой бригады подловили и сбили из ПЗРК „Верба“ украинский Ми-24, который рухнул у села Лукашовка. Еще одним эпизодом стала публикация архивных кадров вылазки противника в Горьковский, которая произошла несколько дней назад. Маршрут ДРГ пролегал по идущей от самой границы сплошной лесополосе, что и позволило тогда незаметно дойти до приграничного поселка. При этом, судя по выложенным кадрам, дальше южной окраины поселка украинские формирования не двигались и ограничились фото у школы, после чего по тому же маршруту отступили на территорию т. н. Украины. Сам Горьковский пустует — население и администрацию оттуда эвакуировали уже давно», — отметил он.

По словам авторов канала, на фоне выборов в России украинские ДРГ пока сохраняют повышенную активность в приграничной полосе, но потери последних дней в людях, бронетехнике и артиллерии сказываются на боевых возможностях и способности диверсантов предпринимать атаки.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Как и ранее, в отместку за свои неудачи киевский режим бьет целыми пакетами РСЗО по городам и селам Белгородской области. К сожалению, в результате прилетов есть жертвы: вчера утром в Белгороде погибла 16-летняя девушка-подросток, ее отец получил ранения. Вкупе все это вновь поднимает вопрос соответствующих действий со стороны ВС РФ, особенно в свете потерь ВСУ и частичного исчерпания их потенциала на этом участке», — добавил «Рыбарь».

WarGonzo обратил внимание, что в районе Белгородской области от попыток ДРГ пересечь границу украинцы быстро перешли к полномасштабному наступлению с использованием бронетехники и артиллерии.

«Была даже высадка десанта в Белгородской области, которая закончилась предсказуемо: основные силы не смогли прорваться к границе, а десантируемые группы — быстро уничтожены. Вчера ВСУ снова попытались повторить попытку высадиться с вертолета в том же районе, но летательный аппарат был уничтожен российскими войсками еще на подлете. Хотя ВСУ и не достигли никаких успехов ни в медийном, ни тем более в военном плане, ежедневные обстрелы Белгородской и Курской областей продолжаются: каждый день страдает мирное население. На данный момент сохраняется маловероятная, но потенциально опасная возможность того, что все действия ВСУ в приграничье были лишь отвлекающим маневром и основной удар они готовят в районе Валуек и Шебекино. С мест поступает информация о том, что на этом направлении фиксируется концентрация личного состава и техники противника. В любом случае наша группировка прикрытия границы доказала, что хоть какой-то успех ВСУ на этом направлении практически невероятен», — сообщил источник.

«Военкоры Русской Весны» рассказали, что диверсанты продолжают атаки при поддержке танков и артиллерии.

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

«Противник не прекращает атаки, усилив и обстрелы на границе в день выборов президента России. После артподготовки штурмовые группы украинцев атакуют нашу оборону. Также малые группы ведут разведку боем на разных участках. Все так же активно применяются FPV-дроны, террористы пытаются поразить ими наш транспорт, огневые точки и камеры наблюдения. Основные усилия враг все так же сосредотачивает в Грайворонском округе Белгородской области. Идут атаки на Козинку, противнику удавалось пробиться к окраинам. Также бои у Сподарюшино. Активно работают наши танки, недавно переброшенные на границу, врага накрывают гаубицы, РСЗО, ударные вертолеты и бомбардировщики. Пограничники, пехота, ВДВ и спецназ ежедневно ведут и стрелковые бои, отбрасывая наступающие силы врага. В течение дня отражен ряд атак противника, боевики с потерями отходили. ВСУ ведут ожесточенные обстрелы жилых кварталов Белгорода и Грайворонского округа. Авиация ВКС РФ продолжает наносить удары ФАБ по приграничью и управляемыми ФАБ с УПМК по местам скопления сил и техники врага в тыловых районах», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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