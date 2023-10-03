Правительство России защитит снежного барса от вымирания Правительство РФ намерено увеличить численность снежного барса вдвое к 2030 году

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Снежный барс

Правительство России примет дополнительные меры по сохранению и увеличению популяции снежных барсов в два раза к 2030 году, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, которые приводятся на сайте кабмина, для спасения вида, находящегося на грани исчезновения, предлагается взять под охрану территорию обитания ирбиса, в том числе хребет Чихачева, и запретить на этой территории возведение объектов капитального строительства.

Рассчитываем, что популяция снежного барса будет увеличена в два раза к 2030 году благодаря комплексу мер, принимаемых правительством, — подчеркнула заместитель председателя правительства.

Для спасения редких хищников возможно расширение границ национального парка «Сайлюгемский», где они обитают, или создание новой особо охраняемой природной территории федерального значения.

Абрамченко поручила Минприроды России совместно с властями Республики Алтай проработать план по сохранению редких видов животных и борьбе с браконьерством, который должен быть утвержден до ноября этого года. Также должны быть учтены интересы местных жителей для безопасного выпаса скота. В основном ирбисы обитают на Алтае, сейчас в России насчитывается 70–90 особей.

Ранее в Кош-Агачском районе Республики Алтай самка снежного барса с потомством напала на стадо овец. Всего хищники загрызли 27 домашних животных. Несмотря на нанесенный хищниками ущерб, зоологи сочли нападение хорошим знаком, свидетельствующим о том, что старания ученых по увеличению популяции снежных барсов на Алтае не проходят бесследно.