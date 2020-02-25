Органы государственной власти России планируется наделить правом участвовать в формировании местного самоуправления, заявил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, депутат Павел Крашенинников.
Предлагается дополнить статью 131 новой частью, в которой указывается, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом, — цитирует депутата ТАСС.
В статье 131 действующей Конституции
По российским законам муниципальная власть считается независимой от региональной или федеральной, граждане сами формируют органы местного самоуправления.
Фактически большинство муниципалитетов в стране полностью зависимы от вышестоящих бюджетов, а полномочия сельских администраций и советов часто сведены к минимуму.
Как писал NEWS.ru, Госдума повторно рассмотрит законопроект о поправках в марте. Третье чтение и всероссийское голосование по изменению Конституции планируют провести в апреле.
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