https://static.news.ru/photo/cbff5064-57d7-11ea-a74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Органы государственной власти России планируется наделить правом участвовать в формировании местного самоуправления, заявил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, депутат Павел Крашенинников.

Предлагается дополнить статью 131 новой частью, в которой указывается, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом, — цитирует депутата ТАСС.

В статье 131 действующей Конституции отмечено , что «структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно».

По российским законам муниципальная власть считается независимой от региональной или федеральной, граждане сами формируют органы местного самоуправления.

Фактически большинство муниципалитетов в стране полностью зависимы от вышестоящих бюджетов, а полномочия сельских администраций и советов часто сведены к минимуму.

Как писал NEWS.ru, Госдума повторно рассмотрит законопроект о поправках в марте. Третье чтение и всероссийское голосование по изменению Конституции планируют провести в апреле.