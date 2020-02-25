Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Органы государственной власти России планируется наделить правом участвовать в формировании местного самоуправления, заявил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, депутат Павел Крашенинников.

Предлагается дополнить статью 131 новой частью, в которой указывается, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом, — цитирует депутата ТАСС.

В статье 131 действующей Конституции отмечено, что «структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно».

По российским законам муниципальная власть считается независимой от региональной или федеральной, граждане сами формируют органы местного самоуправления.

Фактически большинство муниципалитетов в стране полностью зависимы от вышестоящих бюджетов, а полномочия сельских администраций и советов часто сведены к минимуму.

Как писал NEWS.ru, Госдума повторно рассмотрит законопроект о поправках в марте. Третье чтение и всероссийское голосование по изменению Конституции планируют провести в апреле.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях