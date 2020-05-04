Попова заявила о сохраняющемся риске возникновения новых очагов COVID-19

https://static.news.ru/photo/e925745e-8dcc-11ea-a7cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Говорить о полном прекращении распространения коронавируса нового типа невозможно независимо от принятых мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как пояснила глава ведомства, вирус не прекратит циркулировать, даже если границы страны закрыты, потому что определённые контакты с другими регионами сохраняются. Таким образом, риски появления новых очагов заражения остаются.

Всё равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране, — сказала Попова в интервью каналу «Россия 24».

Как писал NEWS.ru ранее, новозеландские медики не выявили 3 мая ни одного нового случая инфицирования коронавирусом впервые за семь недель.