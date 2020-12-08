Попова выступает против тотального запрета мероприятий во время пандемии

https://static.news.ru/photo/2fe5cf8c-394f-11eb-a9ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что сейчас в России не нужно тотально запрещать какие-либо мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Сегодня нет запрета тотального на проведение чего-либо и, наверное, это и не нужно, — считает глава ведомства.

Также она прокомментировала нарушения на концертах в Москве и Санкт-Петербурге, где зрители не соблюдали социальную дистанцию и были без средств индивидуальной защиты. Она подчеркнула, что нельзя провоцировать людей на нанесение вреда своему здоровью.

Это просто бесчеловечно. И конечно, мы наказывали, и штрафовали, и будем это делать, — цитирует Попову KP.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что перед прививкой от коронавирусной инфекции необходимом минимум две недели не принимать алкоголь, а затем 42 дня после неё воздержаться от спиртного. Это необходимо, чтобы у организма появился иммунитет к инфекции.