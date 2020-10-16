Попова связала рост заболеваемости COVID с увеличением источников заражения

https://static.news.ru/photo/b52a80d6-0fae-11eb-b535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что рост числа заражённых коронавирусом в России связан в том числе с увеличением количества источников заражения. По её словам, в весенний период волна коронавируса «захватывала» сначала крупные города и только потом распространялась «на Урал и в Сибирь», а сейчас переносчики COVID-19 есть практически во всех поселениях РФ.

Сегодня во всех субъектах РФ, во всех городах, практически во всех населённых пунктах есть люди, встретившиеся с COVID, есть источники этой инфекции. И чем больше источников в нашем обществе, тем больше рисков заразиться, — сказала в эфире Первого канала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что безответственное отношение граждан к пандемии и противоэпидемическим мерам могут привести к ещё большему росту заболеваемости.

Как писал NEWS.ru, стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории России следует ждать через две недели. До этого момента число заразившихся, вероятнее всего, будет продолжать расти. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, исходя из эпидемиологического прогноза, стабилизация должна начаться с ноября. До конца октября рост числа заболевших будет продолжаться. А потом Россию ждёт уменьшение уровня распространения в течение трёх-четырёх месяцев.