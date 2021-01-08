Попова рассказала о единственном россиянине с британским штаммом COVID-19

https://static.news.ru/photo/eea2cee0-5379-11eb-873b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек с британским штаммом COVID-19 был выявлен в России ещё в конце прошлого года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Только у одного человека это был коронавирус нового штамма, только у одного. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус, — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Попова добавила, что уже к концу прошлого года стало понятно, что в России может появиться носитель британского штамма коронавируса. По её словам, с конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, в Российскую Федерацию прилетели из Великобритании чуть более семи тысяч человек. У 32 туристов из прилетевших был обнаружен вирус по возвращении.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый штамм может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.

Как писал NEWS.ru, новый штамм COVID-19 добрался до Таиланда. Завезла его в страну британская семья из четырёх человек. Все они помещены на карантин в частную клинику. Местные специалисты утверждают, что приняли особые меры предосторожности, чтобы не допустить распространения новой мутации коронавируса.