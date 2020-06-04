Попова назвала неизбежными новые вспышки инфекций в будущем

https://static.news.ru/photo/22bb182a-a65c-11ea-99d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 должна способствовать разработке алгоритма действий для реагирования на подобные вспышки заболеваний в будущем. Как бы то ни было, а они неизбежны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Своё мнение она выразила в ходе онлайн-дискуссии участников клуба «Валдай».

Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, для всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай, — цитирует Попову ТАСС.

При этом «абсолютно очевидно» то, что такой случай рано или поздно будет, высказала уверенность она.

Ранее директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге высказал мнение, что вторая волна коронавируса проявится уже в сентябре. Как писал NEWS.ru, он призвал к этому времени принять дополнительные меры.